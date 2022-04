The Weeknd поддерживает Украину в войне, которую развязала Россия.

Канадский певец The Weeknd выпустил клип на трек Out Of Time из альбома Dawn FM, но запретил его для показа на YouTube российским слушателям.

Известно, что в клипе снялась актриса Чон Хо Йон, которая ранее сыграла в остросюжетном сериале "Игра в кальмара" и актер Джим Керри, недавно заявивший о завершении своей актерской карьеры. Только вот россияне не смогут насладиться этим клипом.

Кроме того, The Weeknd станет одним из участников митинга Stand Up for Ukraine, который состоится 8 апреля в соцсетях. Вырученные деньги будут направлены на гуманитарную помощь украинцам.

Также к митингу присоединились Билли Айлиш, Билли Портер, Селин Дион, Мадонна, Фаррелл Уильямс, Элтон Джон, Майли Сайрус, Radiohead, Red Hot Chili Peppers, Кэти Перри, Оззи Озборн и другие знаменитости.

Напомним, ранее солист System of a Down предложил России напасть на Армению, чтобы получить помощь Запада.

