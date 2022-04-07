Серж Танкян хочет, чтобы Запад помогает Армении так, как помогает сейчас Украине.

Солист System of a Down Серж Танкян предложил России напасть на Армению, чтобы она, как и Украина получила помощь от Запада для борьбы с Азербайджаном и Турцией.

"Может нам стоит убедить Россию напасть на Армению, чтобы Запад дал нам оружие и деньги для борьбы с Азербайджаном и Турцией", - написал Танкян в Twitter.

Также он добавил скриншоты постов, в котором сравнивались заявления государственного секретаря США Энтони Блинкена по Украине и Армении - обеспокоенность/мир/дипломатия по ситуации в Нагорном Карабахе и деньги/оружие для поддержки смелых украинских военных.

Отметим, Россия поддерживает Армению в войне за Нагорный Карабах, а Турция встала на сторону Азербайджана. Это помогло "выбить" армян с этой территории, и, так сказать, вернуть свои земли.

Армяне недовольны ситуацией. Поэтому Серж Танкян и предложил России напасть на Армению, чтобы Запад им помог также, как помогает Украине в войне с Россией.

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