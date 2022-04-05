В основу картины лег один из рассказов Умберто Эко.

Создатель "Игры в кальмара" Хван Дон Хек готовит еще более жестокий проект. Режиссер собирается снять фильм "Клуб убийства стариков" (KO Club).

Он утверждает, что эта лента будет еще более спорной, чем нашумевший сериал про смертельную игру. Известно, что в основу картины лег один из рассказов итальянского ученого и философа Умберто Эко.

"Это будет жестче, чем "Игра в кальмара", – признался Хван Дон Хек в комментарии для Variety.

Сама картина, как он предполагает, станет еще одной "спорной работой".

Именно ради этого проекта режиссер отложил съемки второго сезона "Игры в кальмара", его придется ждать до конца 2024 года.

"Игра в кальмара": что известно о популярном сериале

Южнокорейский веб-сериал в жанре выживания, приключенческого боевика, триллера и драмы.

Режиссером и автором сценария всех девяти эпизодов первого сезона шоу стал Хван Дон Хек.

Главные роли исполнили Ли Джон Джэ, Пак Хэ Су, О Ён Су, Ви Ха Джун, Чон Хо Ён, Хо Сон Тхэ, Анупам Трипати и Ким Чжу Рен.

Сюжет. Персонажи сериала, столкнувшись с финансовыми трудностями, отправляются на остров и участвуют в жестоких детских играх. Чтобы выиграть приз в 45 миллионов долларов, они должны пройти шесть раундов. Все проигравшие погибают.

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