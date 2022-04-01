По его словам, он уже достаточно сделал в этой сфере.

60-летний американский актер и комик Джим Керри заявил о своей готовности завершить актерскую карьеру.

Об этом сообщает Access Hollywood.

По словам Керри, он достаточно уже сделал - снялся во многих культовых фильмах, получил престижные награды, а теперь можно и "на пенсию" уйти.

"Я ухожу на пенсию, да, наверное. Я достаточно серьезен", - сказал актер.

При этом он отметил, что готов сняться в каком-то фильме, если это будет важно для людей.

"Это зависит от того… Если ангелы принесут какой-нибудь сценарий, написанный золотыми чернилами, который говорит мне, что это будет действительно важно для людей, то я, возможно, снимусь", - добавил Керри.

Чем известен Джим Керри

Наиболее известен по участию в фильмах "Маска" (1994), "Бэтмен навсегда" (1995), "Эйс Вентура: Розыск домашних животных" (1994), "Эйс Вентура 2: Когда зовёт природа" (1995), "Тупой и ещё тупее" (1994), "Лжец, лжец" (1997), "Брюс Всемогущий" (2003), "Шоу Трумана" (1998), "Человек на Луне" (1999), "Вечное сияние чистого разума" (2004) и "Гринч - похититель Рождества" (2000).

Обладатель двух и номинант на шесть "Золотых глобусов", номинант на премию BAFTA, а также обладатель ряда других премий. Является одним из самых высокооплачиваемых комиков США и всего мира.

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