В ночь на 8 сентября состоялась 41-я церемония вручения премии MTV Video Music Awards, на которой награждают самые успешные клипы и альбомы исполнителей.

Как пишет издание Variety, в этом году лидером по количеству номинаций стала певица Леди Гага. Она получила сразу четыре награды, среди которых "Артистка года".

А вот Сабрина Карпентер и Ариана Гранде получили по три награды каждая. Также почетными наградами отметили Мэрайю Кэри, Рики Мартина и Басту Раймса.

Главные победители MTV Video Music Awards

  • Артист года - Леди Гага
  • Лучший поп-исполнитель - Сабрина Карпентер
  • Лучший альбом - Сабрина Карпентер "Short n' Sweet"
  • Видео года - Ариана Гранде "Brighter Days Ahead"
  • Песня года - ROSÉ & Bruno Mars "APT."
  • Лучшее сотрудничество - Леди Гага и Бруно Марс "Die With a Smile"
  • Лучшая поп-музыка - Ариана Гранде "Brighter Days Ahead"
  • Лучшая группа - BLACKPINK
  • Лучший хип-хоп - Doechii "Anxiet"
  • Лучший R&B - Мэрайя Кэри "Type Dangerous"
  • Лучшая альтернатива - sombr "back to friends"
  • Лучший рок - Coldplay "All My Love"
  • Лучшая латинская песня - Шакира "Soltera"
  • Лучшая хореография - Doechii "Anxiet"
  • Лучшие визуальные эффекты - Сабрина Карпентер "Menchild"
  • Песня лета - Тейт МакРей "Just Keep Watching"
  • Лучшая режиссура - Леди Гага "Abracadabra"
  • Лучшая художественная постановка - Леди Гага "Abracadabra"
  • Лучшая операторская работа - Kendrick Lamar "Not Like Us".

