В ночь на 8 сентября состоялась 41-я церемония вручения премии MTV Video Music Awards, на которой награждают самые успешные клипы и альбомы исполнителей.
Как пишет издание Variety, в этом году лидером по количеству номинаций стала певица Леди Гага. Она получила сразу четыре награды, среди которых "Артистка года".
А вот Сабрина Карпентер и Ариана Гранде получили по три награды каждая. Также почетными наградами отметили Мэрайю Кэри, Рики Мартина и Басту Раймса.
Главные победители MTV Video Music Awards
- Артист года - Леди Гага
- Лучший поп-исполнитель - Сабрина Карпентер
- Лучший альбом - Сабрина Карпентер "Short n' Sweet"
- Видео года - Ариана Гранде "Brighter Days Ahead"
- Песня года - ROSÉ & Bruno Mars "APT."
- Лучшее сотрудничество - Леди Гага и Бруно Марс "Die With a Smile"
- Лучшая поп-музыка - Ариана Гранде "Brighter Days Ahead"
- Лучшая группа - BLACKPINK
- Лучший хип-хоп - Doechii "Anxiet"
- Лучший R&B - Мэрайя Кэри "Type Dangerous"
- Лучшая альтернатива - sombr "back to friends"
- Лучший рок - Coldplay "All My Love"
- Лучшая латинская песня - Шакира "Soltera"
- Лучшая хореография - Doechii "Anxiet"
- Лучшие визуальные эффекты - Сабрина Карпентер "Menchild"
- Песня лета - Тейт МакРей "Just Keep Watching"
- Лучшая режиссура - Леди Гага "Abracadabra"
- Лучшая художественная постановка - Леди Гага "Abracadabra"
- Лучшая операторская работа - Kendrick Lamar "Not Like Us".
Напомним, ранее британский певец Бенджамин Клементайн перепел свой хит для Украины.