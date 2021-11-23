По словам мужчины, это был отличный вечер в кругу семьи.

Участник шоу "Холостячка-2" и его вероятный победитель Макс Тарапата рассказал, как знакомил Злату Огневич с родными в 10 выпуске проекта.

Как он написал на своей странице в Instagram, некоторых зрителей удивила активность его семьи на встрече.

Читайте такжеВероятный победитель "Холостячки" со Златой Огневич "спалился" в сети (видео)"Семья - это не просто про жить под одной крышей и вместе ужинать, это про искренний интерес и заинтересованость в жизни друг друга", - подчеркнул Максим.

По словам мужчины, по тому, как активно его семья проявила интерес к Злате, он понял, что они с большим уважением отнеслись к ней.

"Но я вам больше скажу - в какой-то момент, после всех острых вопросов, они были так ею очарованы, что были сомнения, а считают ли меня достойным ее", - написал Тарапата.

Он добавил, что это был отличный вечер в кругу семьи, который помог ему сблизиться со Златой.

Отметим, что в сети давно "гуляет" информация о том, что в финале проекта "Холостячка" выбор Златы Огневич пал именно на Макса Тарапату.

Напомним, в 10 выпуске шоу "Холостячка" Огневич познакомилась с большой семьей Макса Тарапаты. Дядя мужчины устроил девушке настоящую проверку на хозяйственность и честность, заподозрив ее в пиаре. "Я влюбился, я хочу быть с ней, я это вижу, чувствую", - сказал Максим. Позже у них было свидание на пляже, все закончилось страстным поцелуем.

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Автор: Виолетта Орлова