Финальная игра сезона в профессиональном американском футболе "Супербоул" (Super Bowl) является не только главным спортивным событием года в США, но и привлекает огромной внимание фанатов поп-культуры.

Традиционно в паузах между игрой публику развлекают топ-музыканты современности – во время "Супербоул 2025" в качестве хедлайнера "зажег" реппер Кендрик Ламар. Также зрителям показывают новые рекламные ролики с участием голливудских звезд и трейлеры самых ожидаемых фильмов. Например, в прошлом году киноманам представили первый трейлер фильма "Дэдпул и Росомаха".

УНИАН собрал все новые кинотрейлеры, показанные во время Super Bowl 2025, состоявшегося 9 февраля.

Thunderbolts* (США, супергеройское, премьера – 2 мая 2025 года)

Оказавшись в смертельной ловушке, устроенной Валентиной Аллегрой де Фонтейн, отверженные аутсайдеры – Джеймс Баки Барнс / Зимний солдат (Себастиан Стэн), Елена Белова / Черная вдова (Флоренс Пью), Алексей Шостаков / Красный страж (Дэвид Харбор), Джон Уокер / Агент США (Вайятт Расселл), Эйва Старр / Призрак (Анна Джон-Кеймен) и Антония Дрейкова / Таскмайстер (Ольга Куриленко) – отправляются на опасную миссию, которая заставит их столкнуться с темнейшими секретами своего прошлого. Развалится ли эта хаотическая команда, сможет ли найти искупление и объединиться во что-то больше, прежде чем станет поздно?

F1 (США, боевик/спорт, премьера – 25 июня 2025 года)

Главный герой нового фильма от Джозефа Косински ("Трон: Наследие", "Топ Ган: Маверик") – звездный пилот "Формулы-1" 1990-х годов Сонни Хейс (Брэд Питт), который после жуткой аварии был вынужден покинуть соревнования и податься в другие дисциплины. Однажды владелец одной из команд (Хавьер Бардем) связывается с Хейсом и просит его уйти на пенсию, чтобы стать наставником вундеркинда-новичка Джошуа Пирса (Демсон Идрис).

Mission: Impossible – The Final Reckoning (США, боевик/шпионское, премьера – 23 мая 2025 года)

Восьмая часть культовой франшизы станет прямым продолжением предыдущей. На этот раз Итана Ханта (Том Круз) и его нынешнюю команду, включающую Грейс (Хэйли Этвелл), Бенджи (Саймон Пегг), Лютера (Винг Рэймс) и Пэрис (Пом Клементьефф), ждет самая опасная миссия за всю карьеру. Снял фильм американский режиссер и сценарист Кристофер Маккворри, который ранее поставил пятую, шестую и седьмую части франшизы, а также написал сценарий к четвертой.

Как приручить дракона

How to Train Your Dragon (США, фэнтези/боевик, премьера – 13 июня 2025 года)