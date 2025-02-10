Традиционно Super Bowl – одно из ярчайших событий года в спортивной и культурной жизни США.

Финальная игра сезона в профессиональном американском футболе "Супербоул" (Super Bowl) является не только главным спортивным событием года в США, но и привлекает огромной внимание фанатов поп-культуры.

Традиционно в паузах между игрой публику развлекают топ-музыканты современности – во время "Супербоул 2025" в качестве хедлайнера "зажег" реппер Кендрик Ламар. Также зрителям показывают новые рекламные ролики с участием голливудских звезд и трейлеры самых ожидаемых фильмов. Например, в прошлом году киноманам представили первый трейлер фильма "Дэдпул и Росомаха".

УНИАН собрал все новые кинотрейлеры, показанные во время Super Bowl 2025, состоявшегося 9 февраля.

Видео дня

Громовержцы*

Thunderbolts* (США, супергеройское, премьера – 2 мая 2025 года)

Оказавшись в смертельной ловушке, устроенной Валентиной Аллегрой де Фонтейн, отверженные аутсайдеры – Джеймс Баки Барнс / Зимний солдат (Себастиан Стэн), Елена Белова / Черная вдова (Флоренс Пью), Алексей Шостаков / Красный страж (Дэвид Харбор), Джон Уокер / Агент США (Вайятт Расселл), Эйва Старр / Призрак (Анна Джон-Кеймен) и Антония Дрейкова / Таскмайстер (Ольга Куриленко) – отправляются на опасную миссию, которая заставит их столкнуться с темнейшими секретами своего прошлого. Развалится ли эта хаотическая команда, сможет ли найти искупление и объединиться во что-то больше, прежде чем станет поздно?

Формула-1

F1 (США, боевик/спорт, премьера – 25 июня 2025 года)

Главный герой нового фильма от Джозефа Косински ("Трон: Наследие", "Топ Ган: Маверик") – звездный пилот "Формулы-1" 1990-х годов Сонни Хейс (Брэд Питт), который после жуткой аварии был вынужден покинуть соревнования и податься в другие дисциплины. Однажды владелец одной из команд (Хавьер Бардем) связывается с Хейсом и просит его уйти на пенсию, чтобы стать наставником вундеркинда-новичка Джошуа Пирса (Демсон Идрис).

Миссия невыполнима: Финальная расплата

Mission: Impossible – The Final Reckoning (США, боевик/шпионское, премьера – 23 мая 2025 года)

Восьмая часть культовой франшизы станет прямым продолжением предыдущей. На этот раз Итана Ханта (Том Круз) и его нынешнюю команду, включающую Грейс (Хэйли Этвелл), Бенджи (Саймон Пегг), Лютера (Винг Рэймс) и Пэрис (Пом Клементьефф), ждет самая опасная миссия за всю карьеру. Снял фильм американский режиссер и сценарист Кристофер Маккворри, который ранее поставил пятую, шестую и седьмую части франшизы, а также написал сценарий к четвертой.

Как приручить дракона How to Train Your Dragon (США, фэнтези/боевик, премьера – 13 июня 2025 года)

Игровой ремейк одноименного хитового мультфильма 2010 года, снятого по мотивам книги британской детской писательницы Крессиды Коуэлл, возвращает зрителей на суровый остров Берк, где викинги и драконы были злейшими врагами на протяжении поколений. Юный Иккинг Кровожадный Карасик III (Мейсон Темз), изобретательный, но отвергнутый сын вождя Стоика Обширного (Джерард Батлер), бросает вызов многовековой традиционной практике борьбы, завязываю дружбу с драконом Беззубиком. Их связь раскрывает истинную природу драконов, бросая вызов самим основам общества викингов.

Лило и Стич

Lilo & Stitch (США, научная фантастика/комедия, премьера – 23 мая 2025 года)

Анимационно-игровой фильм, снятый на основе одноименного мультфильма 2002 года, рассказывает о дружбе, возникшей между одинокой гавайской девочкой по имени Лило (Майя Кеалоха) и похожим на собаку/коалу пришельцем по имени Стич.

Мир Юрского периода: Возрождение

Jurassic World: Rebirth (США, Великобритания, экшн/научная фантастика, премьера – 2 июля 2025 года)

События фильма Гарета Эдвардса ("Годзилла", "Бунтарь Один. Звездные Войны. История", "Творец") происходят через пять лет после "Доминиона", когда экология планеты оказалась по большей части неблагоприятной для динозавров – лишь единицы существуют в изолированной экваториальной среде с подходящим для них климатом. Опытный эксперт по тайным операциям Зора Беннетт (Скарлетт Йоханссон) возглавляет команду, выполняющую сверхсекретную миссию по извлечению генетического материала трех самых массивных динозавров в мире, якобы хранящих ключ к лекарству, которое принесет человечеству чудодейственную пользу. Разумеется, все идет не по плану.

М3ГАН 2.0

M3GAN 2.0 (США, ужасы/научная фантастика, премьера – 27 июня 2025 года)

События сиквела хитового техно-хоррора происходят через два года после кровавой резни, которую устроила легендарная кукла-убийца М3ГАН (Эми Дональд/Дженна Дэвис). С тех пор ее создательница Джемма (Эллисон Уильямс) стала известным автором и борется за контроль над ИИ, а ее племянница Кэди (Вайолет МакГроу) – уже бунтующая девушка-подросток. Тем временем мощная военная корпорация, использовав базовую технологию М3ГАН, создает новое супероружие – Амелию (Иванна Сахно). Она быстрая, умная и не собирается слушаться приказов людей. И теперь, чтобы спасти мир, Джемма должна вернуть М3ГАН. Только на этот раз она должна быть еще сильнее, еще опаснее и еще безумнее.

Новокаин

Novocaine (США, боевик/триллер, премьера – 14 марта 2025 года)

Главный герой фильма – тихий интроверт Нейтан Кейн (Джек Куэйд) с редким генетическим заболеванием, врожденной нечувствительностью к боли. Его жизнь переворачивается с ног на голову, когда он решается спасти свою девушку, которую взяли в заложники во время ограбления банка.

Смурфы

Smurfs (США, мюзикл/анимация, премьера – 18 июля 2025 года)

По сюжету нового фильма, основанного на одноименной серии комиксов бельгийского автора Пейо, когда Папу Смурфа таинственно похищают коварные колдуны Разамель и Гаргамель, его дочь Смурфетка берет на себя ответственность и возглавляет Смурфиков в новом увлекательном приключении, чтобы освободить его. Вместе с новыми друзьями Смурфики должны выяснить, что именно определяет их судьбу, чтобы спасти Вселенную.

Как сообщал УНИАН, ранее Netflix анонсировал свои главные фильмы 2025 года.

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