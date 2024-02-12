В украинский прокат супергеройский фильм с Райаном Рейнольдсом и Хью Джекманом выйдет 25 июля 2024 года.

12 февраля 2024 года во время главного спортивного события года в США Super Bowl традиционно представили трейлеры нескольких самых ожидаемых фильмов года. Одним из них стал первый трейлер супергеройского фильма "Дэдпул 3", который теперь получил официальное название "Дэдпул и Росомаха" (Deadpool & Wolverine).

Судя по ролику, через несколько лет после событий второго фильма Уэйд Уилсон (он же антигерой Дэдпул) живет счастливой спокойной жизнью со своей возлюбленной Ванессой. Вдруг его похищают члены "Управления временными изменениями" (с ним зрители познакомились в сериале "Локи") и привлекают к опасной миссии сквозь мультивселенную. Впрочем, это будет совсем непросто, ведь на пути ему придется встретиться с Росомахой.

Как и в предыдущих двух частях (2016 и 2018), Дэдпула сыграл Райан Рейнольдс ("Персонаж", "Красное уведомление", "Телохранитель киллера"). Также он уже изображал другую версию Дэдпула в фильме "Люди Икс: Росомаха" (2009), являющемся приквелом к трилогии "Люди Икс" от 20th Century Fox. Именно там он впервые встретился с Росомахой на экране, однако фактически ничего общего с новой версией Дэдпула тот персонаж не имел. Также Рейнольдс выступил продюсером и одним из сценаристов фильма.

Росомаху в "Дэдпуле 3" снова сыграл Хью Джекман ("Престиж", "Отверженные", "Величайший шоумен"), который впервые примерил на себя роль этого супергероя в фильме "Люди Икс " 2000 года. В целом, помимо нового фильма, австралийский актер играл роль Росомахи девять раз – во всех трех фильмах первой трилогии (2000, 2003, 2006), в трех фильмах новой трилогии (2011, 2014, 2016) и трех сольных фильмах (2009, 2013, 2017).

Кроме Рейнольдса и Джекмана в фильме сыграли Эмма Коррин (сериал "Корона"), которой досталась роль неназванного главного антагониста, и Мэттью Макфедьен ("Робин Гуд", "Мушкетеры"), который сыграл агента "Управление временными изменениями" Парадокса.

Кроме того, к своим ролям из предыдущих частей "Дедпула" вернулись Морена Баккарин (возлюбленная Уилсона Ванесса Карлайл), Лесли Уггамс (слепая соседка Дэдпула), Каран Сони (таксист Допиндер), Брианна Хильдебранд (член "Людей Икс" Сверхзвуковая Боеголовка), Шиори Кутсуна (член "Людей Икс" Юкио) и Стефан Капичич (член "Людей Икс" Колосс).

Также в фильме появятся несколько персонажей из предыдущих фильмов 20th Century Fox по комиксам Marvel: Аарон Стэнфорд повторит роль Пиро (фильмы "Люди Икс 2" и "Люди Икс: Последняя битва" 2003 и 2006 годов), а Дженнифер Гарнер снова сыграет Электру Начос (фильмы "Сорвиголова" 2003 года и "Элктра" 2005 года).

Режиссером фильма выступил Шон Леви, который до этого снял фильмы "Персонаж", "Проект Адам", "Ночь в музее" и "Розовая пантера", а также работал над частью эпизодов сериала "Очень странные дела".

Как сообщила пресс-служба Kinomania Film Distribution, в украинский прокат фильм "Дэдпул и Росомаха" выйдет 25 июля 2024 года.

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