Вечером 30 января 2025 года потоковый сервис Netflix порадовал своих подписчиков большим количеством свежих анонсов. Среди прочего, стриминговый гигант анонсировал дату выхода третьго сезона хитового сериала "Игра в кальмара" и показал первый тизер второго сезона "Уэнздей".
Но также Netflix объявил приблизительное время выхода своих самых ожидаемых полнометражных новинок.
- Электрический штат
- Разрушение
- Бессмертная гвардия 2
- Улица Страха: Королева красоты
- Франкенштейн
- Джей Келли
- Достать ножи 3: Проснись, мертвец
- Девушка из каюты № 10
- RIP
Электрический штат
The Electric State (США, научная фантастика/приключения, премьера – 14 марта 2025 года)
События нового фильма от братьев Энтони и Джо Руссо (франшиза "Мстители", "Серый человек"), основанного на одноименном графическом романе Саймона Столенхага, происходят в альтернативной версии 1994 года после восстания роботов. Мечтая найти младшего брата, молодая девушка-сирота путешествует по Западу США в компании робота и контрабандиста.
Главные роли в фильме исполнили Милли Бобби Браун (франшиза "Энола Холмс", сериал "Очень странные дела"), Крис Пратт (франшизы "Стражи галактики", "Мир Юрского периода"), Куан Ке Хюи ("Все везде и сразу", сериал "Локи"), Стэнли Туччи ("Милые кости", "Первый мститель"), Джанкарло Эспозито (сериалы "Во все тяжкие", "Мандалорец", "Пацаны") и другие.
Разрушение
Havoc (США, Великобритания, трилер/екшн, премьера – весна 2025 года)
Новый фильм британского режиссера Гарета Эванса ("Рейд", "Банды Лондона") расскажет о проблемном детективе, который должен проложить себе путь через преступный мир, чтобы спасти отчужденного сына политика, одновременно распутывая темную паутину заговоров и коррупции в своем городе.
Главные роли в фильме исполнили Том Харди ("Безумный Макс: Дорога ярости", "Байкеры"), Форест Уитакер ("Последний король Шотландии", "Черная пантера"), Тимоти Олифант ("Хитмэн", сериал "Дедвуд"), Луис Гусман (сериалы "Нарко", "Уэнздей") и другие.
Бессмертная гвардия 2
The Old Guard 2 (США, боевик/фантастика, премьера – 2 июля 2025 года)
Группа бессмертных воинов во главе с Андромахой снова в деле. Впрочем, какие-либо подробности сюжета пока что держатся в секрете.
К своим ролям в сиквеле вернутся большинство актеров из первого фильма, в том числе Шарлиз Терон ("Безумный Макс: Дорога ярости", франшиза "Форсаж") и Кики Лэйн ("Поездка в Америку 2"). Среди новых актеров касте – Ума Турман ("Криминальное чтиво", "Убить Билла") и Генри Голдинг ("Безумно богатые азиаты", "Джентльмены").
Улица Страха: Королева красоты
Fear Street: Prom Queen (США, фильм ужасов, премьера – лето 2025 года)
Фильм, являющийся спин-оффом успешной трилогии Netflix "Улица страха", перенесет зрителей в 1988 год. Накануне выпускного бала ученицы школы Шэйдисайд борются за поддержку, чтобы стать королевой бала. Когда в гонке появляется необычная кандидатка, некоторые из претенденток начинают бесследно исчезать.
Среди прочих в новом фильме сыграют Ариана Гринблатт ("Барби", "Бордерлендс") и Кэтрин Уотерстон ("Чужой: Завет", франшиза "Фантастические твари").
Франкенштейн
Frankenstein (США, хоррор, премьера – ноябрь 2025 года)
Культовый мексиканский хоррор-режиссер Гильермо дель Торо ("Лабиринт фавна", "Багровый пик", "Форма воды", "Аллея кошмаров") теперь взялся за адаптацию классического романа английской писательницы Мэри Шелли "Франкенштейн, или Современный Прометей" (1818).
Главные роли в нем исполнити Оскар Айзек ("Ex Machina", "Дюна", франшиза "Звездные Войны"), Джейкоб Элорди (сериал "Эйфория", фильмы "Присцилла", "Солтберн"), Кристоф Вальц ("Бесславные ублюдки", "Джанго освобожденный"), Миа Гот ("Нимфоманка", "Перл", "Безграничный бассейн") и Феликс Каммерер ("На Западном фронте без перемен", мини-сериал "Весь тот незримый свет").
Джей Келли
Jay Kelly (США, комедия/драма, премьера – осень 2025 года)
Сюжет нового фильма Ноа Баумбаха ("Брачная история", "Белый шум") пока держится в секрете, но сам режиссер обещает снять "веселый и эмоциональный фильм о взрослении взрослых".
Главные роли в картине исполнили Джордж Клуни ("Трилогия Оушена", "Американец"), Адам Сэндлер (франшиза "Загадочное убийство", "Неограненные драгоценности"), Лора Дерн ("Синий бархат", "Парк Юрского периода"), Патрик Уилсон (франшизы "Заклятие", "Астрал", "Аквамен") и другие.
Достать ножи 3: Проснись, мертвец
Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery (США, детектив/комедия, премьера – конец 2025 года)
Третья часть хитовой франзизы от Райана Джонсона, как уверяют в Netflix, расскажет от "самом опасном" деле в карьере блестящего детектива Бенуа Бланка.
Кроме Дэниела Крейга (серия фильмов о Джеймсе Бонде, "Девушка с татуировкой дракона" Дэвида Финчера), который вернется к роли детектива Бланка, в фильме сыграли Джош О'Коннор ("Соперники", "Химера"), Кейли Спени ("Восстание Штатов", "Чужой: Ромул") и Эндрю Скотт (сериалы "Шерлок", "Рипли").
Девушка из каюты № 10
The Woman in Cabin 10 (Великобритания, психологический триллер, премьера – конец 2025 года)
Главная героиня фильма – женщина-репортер, освещающая первый рейс роскошного круизного лайнера. Она уверена, что видела, как таинственный пассажир выпал за борт, но все гости и члены экипажа остались на месте, и никто больше не заинтересован в расследовании.
Главные роли в фильме исполнили Кира Найтли ("Реальная любовь", "Пираты Карибского моря", сериал "Черные голуби"), Гай Пирс ("Помни", "Прометей", "Железный человек 3"), Ханна Уоддингем (сериалы "Игра престолов", "Тед Лассо"), Кая Скоделарио (франшиза "Бегущий в лабиринте", "Обитель зла: Раккун-Сити", сериал "Джентльмены") и другие.
RIP
RIP (США, криминал/драма, премьера – конец 2025 года)
В центре сюжета нового фильма Джо Карнахан ("Козырные тузы", "Команда-А") – группа полицейских Майами, которые обнаруживают тайник с миллионами наличными. Теперь они раздумывают над тем, как забрать деньги себе, но чтоб об этом никто не узнал, а, главное, кому можно доверять.
Главные роли в фильме исполнили Мэтт Деймон ("Умница Уилл Хантинг", "Талантливый мистер Рипли", "Ford против Ferrari"), Бэн Аффлек ("Армагеддон", "Перл-Харбор", "Лига справедливости"), Кайл Чендлер ("Человек на Луне", "Годзилла против Конга"), Стивен Ен ("Минари", "Нет", сериал "Грызня") и другие.
Отметим, ранее УНИАН рассказывал о самых ожидаемых фильмах 2025 года и самых ожидаемых сериалах 2025 года.