Крупнейший стриминговый сервис объявил приблизительное время выхода своих самых ожидаемых полнометражных новинок.

Вечером 30 января 2025 года потоковый сервис Netflix порадовал своих подписчиков большим количеством свежих анонсов. Среди прочего, стриминговый гигант анонсировал дату выхода третьго сезона хитового сериала "Игра в кальмара" и показал первый тизер второго сезона "Уэнздей".

Но также Netflix объявил приблизительное время выхода своих самых ожидаемых полнометражных новинок.

Электрический штат

The Electric State (США, научная фантастика/приключения, премьера – 14 марта 2025 года)

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События нового фильма от братьев Энтони и Джо Руссо (франшиза "Мстители", "Серый человек"), основанного на одноименном графическом романе Саймона Столенхага, происходят в альтернативной версии 1994 года после восстания роботов. Мечтая найти младшего брата, молодая девушка-сирота путешествует по Западу США в компании робота и контрабандиста.

Главные роли в фильме исполнили Милли Бобби Браун (франшиза "Энола Холмс", сериал "Очень странные дела"), Крис Пратт (франшизы "Стражи галактики", "Мир Юрского периода"), Куан Ке Хюи ("Все везде и сразу", сериал "Локи"), Стэнли Туччи ("Милые кости", "Первый мститель"), Джанкарло Эспозито (сериалы "Во все тяжкие", "Мандалорец", "Пацаны") и другие.

Разрушение

Havoc (США, Великобритания, трилер/екшн, премьера – весна 2025 года)

Новый фильм британского режиссера Гарета Эванса ("Рейд", "Банды Лондона") расскажет о проблемном детективе, который должен проложить себе путь через преступный мир, чтобы спасти отчужденного сына политика, одновременно распутывая темную паутину заговоров и коррупции в своем городе.

Главные роли в фильме исполнили Том Харди ("Безумный Макс: Дорога ярости", "Байкеры"), Форест Уитакер ("Последний король Шотландии", "Черная пантера"), Тимоти Олифант ("Хитмэн", сериал "Дедвуд"), Луис Гусман (сериалы "Нарко", "Уэнздей") и другие.

Бессмертная гвардия 2

The Old Guard 2 (США, боевик/фантастика, премьера – 2 июля 2025 года)

Группа бессмертных воинов во главе с Андромахой снова в деле. Впрочем, какие-либо подробности сюжета пока что держатся в секрете.

К своим ролям в сиквеле вернутся большинство актеров из первого фильма, в том числе Шарлиз Терон ("Безумный Макс: Дорога ярости", франшиза "Форсаж") и Кики Лэйн ("Поездка в Америку 2"). Среди новых актеров касте – Ума Турман ("Криминальное чтиво", "Убить Билла") и Генри Голдинг ("Безумно богатые азиаты", "Джентльмены").

Улица Страха: Королева красоты

Fear Street: Prom Queen (США, фильм ужасов, премьера – лето 2025 года)

Фильм, являющийся спин-оффом успешной трилогии Netflix "Улица страха", перенесет зрителей в 1988 год. Накануне выпускного бала ученицы школы Шэйдисайд борются за поддержку, чтобы стать королевой бала. Когда в гонке появляется необычная кандидатка, некоторые из претенденток начинают бесследно исчезать.

Среди прочих в новом фильме сыграют Ариана Гринблатт ("Барби", "Бордерлендс") и Кэтрин Уотерстон ("Чужой: Завет", франшиза "Фантастические твари").

Франкенштейн

Frankenstein (США, хоррор, премьера – ноябрь 2025 года)

Культовый мексиканский хоррор-режиссер Гильермо дель Торо ("Лабиринт фавна", "Багровый пик", "Форма воды", "Аллея кошмаров") теперь взялся за адаптацию классического романа английской писательницы Мэри Шелли "Франкенштейн, или Современный Прометей" (1818).

Главные роли в нем исполнити Оскар Айзек ("Ex Machina", "Дюна", франшиза "Звездные Войны"), Джейкоб Элорди (сериал "Эйфория", фильмы "Присцилла", "Солтберн"), Кристоф Вальц ("Бесславные ублюдки", "Джанго освобожденный"), Миа Гот ("Нимфоманка", "Перл", "Безграничный бассейн") и Феликс Каммерер ("На Западном фронте без перемен", мини-сериал "Весь тот незримый свет").

Джей Келли

Jay Kelly (США, комедия/драма, премьера – осень 2025 года)

Сюжет нового фильма Ноа Баумбаха ("Брачная история", "Белый шум") пока держится в секрете, но сам режиссер обещает снять "веселый и эмоциональный фильм о взрослении взрослых".

Главные роли в картине исполнили Джордж Клуни ("Трилогия Оушена", "Американец"), Адам Сэндлер (франшиза "Загадочное убийство", "Неограненные драгоценности"), Лора Дерн ("Синий бархат", "Парк Юрского периода"), Патрик Уилсон (франшизы "Заклятие", "Астрал", "Аквамен") и другие.

Достать ножи 3: Проснись, мертвец

Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery (США, детектив/комедия, премьера – конец 2025 года)

Третья часть хитовой франзизы от Райана Джонсона, как уверяют в Netflix, расскажет от "самом опасном" деле в карьере блестящего детектива Бенуа Бланка.

Кроме Дэниела Крейга (серия фильмов о Джеймсе Бонде, "Девушка с татуировкой дракона" Дэвида Финчера), который вернется к роли детектива Бланка, в фильме сыграли Джош О'Коннор ("Соперники", "Химера"), Кейли Спени ("Восстание Штатов", "Чужой: Ромул") и Эндрю Скотт (сериалы "Шерлок", "Рипли").

Девушка из каюты № 10

The Woman in Cabin 10 (Великобритания, психологический триллер, премьера – конец 2025 года)

Главная героиня фильма – женщина-репортер, освещающая первый рейс роскошного круизного лайнера. Она уверена, что видела, как таинственный пассажир выпал за борт, но все гости и члены экипажа остались на месте, и никто больше не заинтересован в расследовании.

Главные роли в фильме исполнили Кира Найтли ("Реальная любовь", "Пираты Карибского моря", сериал "Черные голуби"), Гай Пирс ("Помни", "Прометей", "Железный человек 3"), Ханна Уоддингем (сериалы "Игра престолов", "Тед Лассо"), Кая Скоделарио (франшиза "Бегущий в лабиринте", "Обитель зла: Раккун-Сити", сериал "Джентльмены") и другие.

RIP

RIP (США, криминал/драма, премьера – конец 2025 года)

В центре сюжета нового фильма Джо Карнахан ("Козырные тузы", "Команда-А") – группа полицейских Майами, которые обнаруживают тайник с миллионами наличными. Теперь они раздумывают над тем, как забрать деньги себе, но чтоб об этом никто не узнал, а, главное, кому можно доверять.

Главные роли в фильме исполнили Мэтт Деймон ("Умница Уилл Хантинг", "Талантливый мистер Рипли", "Ford против Ferrari"), Бэн Аффлек ("Армагеддон", "Перл-Харбор", "Лига справедливости"), Кайл Чендлер ("Человек на Луне", "Годзилла против Конга"), Стивен Ен ("Минари", "Нет", сериал "Грызня") и другие.

Отметим, ранее УНИАН рассказывал о самых ожидаемых фильмах 2025 года и самых ожидаемых сериалах 2025 года.

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