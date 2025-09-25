Премьера картины запланирована на 18 декабря 2025 года.

Студии 20th Century Studios, TSG Entertainment и Lightstorm Entertainment представили второй официальный украинский трейлер фильма "Аватар: Огонь и Пепел".

Режиссер Джеймс Кэмерон ("Аватар", "Титаник", "Терминатор") снова переносит зрителей на Пандору, предлагая новое увлекательное приключение. В центре сюжета - бывший морпех, а ныне предводитель народа На'ви Джейк Салли (Сэм Уортингтон, известный по "Аватару", "Эвересту"), воительница На'ви Нейтири (Зои Салдана, известная по "Аватару", "Стартреку", "Мстителям") и их семья.

В фильме также снимаются Сигурни Уивер ("Чужой", "Охотники за привидениями"), Кейт Уинслет ("Титаник"), Клифф Кертис ("Мег"), Джек Чемпион, Британ Далтон, Тринити Блисс, Бейли Басс, Уна Чаплин и другие.

Видео дня

Жанр картины сочетает экшн, фэнтези, приключения, триллер и научную фантастику, а трейлер обещает зрелищные сцены и новые открытия в мире Пандоры. Зрители смогут окунуться в знакомый, но в то же время еще более масштабный и невероятный мир На'ви вместе с семьей Салли.

Напомним, недавно опубликовали трейлер нового сериала "Лазарь" от известного американского писателя Гарлана Кобена.

Вас также могут заинтересовать новости: