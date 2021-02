Эта новость серьезно огорчила поклонников сериала.

Поклонники сериала "Секс в большом городе", в продолжении которого не будет Саманты, разочарованы.

Так, после того, как сообщили, что в фильме не будет героини Саманты Ким Кэтролл, стало известно, что Крис Нот, исполнитель роли любимого Керри — Мистера Бига также не будет сниматься в перезапуске сериала.

Но и это не все. Дэвид Эйгенберг, сыгравший Стива Брэди, партнера Миранды Хоббс, тоже не вернется, сообшает ТСН со ссылкойна Page Six.

Официальной версии, почему создатели решили снимать продолжение без любимого мужчины главной героини, нет. Но ранее сообщалось, что в сценарии нового фильма героиня Сары Джессики-Паркер овдовеет. Отмечалось, что персонаж Нота умрет в душе от сердечного приступа.

Однако так это или не так станет известно уже совсем скоро.

Продолжение сериала получило название And Just Like That ("А потом") и будет посвящено отношениям трех героинь Керри, Шарлотты и Миранды.

