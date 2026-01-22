Объявлены номинанты на 'Оскар': фильм о России попал в список, Украина - вне внимания

В четверг, 22 января, Американская киноакадемия объявила номинантов на 98-ю церемонию вручения премии "Оскар".
Как пишет Variety, среди главных фаворитов премии этого года оказались фильм Пола Томаса Андерсона "Битва за битвой", который ранее получил четыре "Золотых глобуса", и лента Райана Куглера "Грешники", которая, по прогнозам, может установить рекорд по количеству номинаций.
Короткометражный фильм "Камень, ножницы, бумага", снятый британскими студентами о войне в Украине, документальная лента Мстислава Чернова "2000 метров до Андреевки" и короткометражная анимация Анастасии Фалилеевой "Я умерла в Ирпене" в список не попали.
В то же время в номинации "лучший документальный фильм" оказалась лента "Mr. Nobody Against Putin", снятая Дэвидом Боренштейном в соавторстве с российским кинорежиссером Павлом Таланкиным. В ней показали усиление пропаганды в российских школах после начала полномасштабной войны против Украины.
Основной список номинантов на "Оскар" выглядит так:
Лучший фильм
- "Бугония"
- "F1"
- "Франкенштейн"
- "Гамнет"
- "Марти Суприм"
- "Одна битва за другой"
- "Секретный агент"
- "Сентиментальная ценность"
- "Грешники"
- "Поездные сны"
Лучший режиссер
- Хлоя Чжао - "Hamnet"
- Джош Сефди - "Marty Supreme"
- Пол Томас Андерсон - "One Battle After Another"
- Йоаким Триер - "Sentimental Value"
- Райан Куглер - "Sinners"
Лучшая мужская роль
- Тимоти Шаламе - "Marty Supreme"
- Леонардо Ди Каприо - "One Battle After Another"
- Итан Хоук - "Blue Moon"
- Майкл Б. Джордан - "Sinners"
- Вагнер Моура - "The Secret Agent"
Лучшая женская роль
- Джесси Бакли - "Hamnet"
- Роуз Бирн - "If I Had Legs I’d Kick You"
- Кейт Хадсон - "Song Sung Blue"
- Ренате Рейнсве - "Sentimental Value"
- Эмма Стоун - "Бугония"
Мужская роль второго плана
- Бенисио дель Торо - "One Battle After Another"
- Джейкоб Элорди - "Frankenstein"
- Делрой Линдо - "Sinners"
- Шон Пенн - "One Battle After Another"
- Стеллан Скарсгард - "Sentimental Value"
Женская роль второго плана
- Эль Фаннинг - "Сентиментальная ценность"
- Ингрид Ибсдоттер Лиллеос - "Сентиментальная ценность"
- Эми Мадиган - "Weapons"
- Вунми Мосаку - "Sinners"
- Теяна Тейлор - "One Battle After Another"
Лучший адаптированный сценарий
- "Бугония"
- "Франкенштейн"
- "Хамнет"
- "Одна битва за другой"
- "Train Dreams"
Лучший оригинальный сценарий
- "Голубая луна"
- "Это был просто несчастный случай"
- "Марти Верховный"
- "Сентиментальная ценность"
- "Sinners"
Лучший полнометражный анимационный фильм
- "Arco"
- "Элио"
- "KPop Demon Hunters"
- "Маленькая Амели или характер дождя"
- "Зверополис 2"
Лучший анимационный короткометражный фильм
- "Бабочка"
- "Forevergreen"
- "Девушка, которая плакала жемчугом"
- "План выхода на пенсию"
- "Три сестры"
Лучший международный фильм
- "Секретный агент"
- "Это был просто несчастный случай"
- "Сентиментальная ценность"
- "Сират"
- "Голос Хинд Раджаб"
Лучший документальный фильм
- "Решение Алабамы"
- "Приходи ко мне в хорошем свете"
- "Прорезая скалы"
- "Мистер Никто против Путина"
- "Идеальный сосед"
Лучший документальный короткометражный фильм
- "Все пустые комнаты"
- "Вооруженный только камерой: жизнь и смерть Брента Рено"
- "Дети больше нет: были и исчезли"
- "Дьявол занят"
- "Совершенно странно"
Лучший грим и прически
- "Франкенштейн"
- "Кокухо"
- "Sinners"
- "The Smashing Machine"
- "The Ugly Stepsister".
Напомним, ранее Американская академия кинематографических искусств и наук объявила, что с 2029 года церемонию вручения "Оскара" будет транслировать YouTube.