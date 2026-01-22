Объявлены номинанты на 'Оскар': фильм о России попал в список, Украина - вне внимания

В четверг, 22 января, Американская киноакадемия объявила номинантов на 98-ю церемонию вручения премии "Оскар".

Как пишет Variety, среди главных фаворитов премии этого года оказались фильм Пола Томаса Андерсона "Битва за битвой", который ранее получил четыре "Золотых глобуса", и лента Райана Куглера "Грешники", которая, по прогнозам, может установить рекорд по количеству номинаций.

Короткометражный фильм "Камень, ножницы, бумага", снятый британскими студентами о войне в Украине, документальная лента Мстислава Чернова "2000 метров до Андреевки" и короткометражная анимация Анастасии Фалилеевой "Я умерла в Ирпене" в список не попали.

В то же время в номинации "лучший документальный фильм" оказалась лента "Mr. Nobody Against Putin", снятая Дэвидом Боренштейном в соавторстве с российским кинорежиссером Павлом Таланкиным. В ней показали усиление пропаганды в российских школах после начала полномасштабной войны против Украины.

Основной список номинантов на "Оскар" выглядит так:

Лучший фильм

  • "Бугония"
  • "F1"
  • "Франкенштейн"
  • "Гамнет"
  • "Марти Суприм"
  • "Одна битва за другой"
  • "Секретный агент"
  • "Сентиментальная ценность"
  • "Грешники"
  • "Поездные сны"

Лучший режиссер

  • Хлоя Чжао - "Hamnet"
  • Джош Сефди - "Marty Supreme"
  • Пол Томас Андерсон - "One Battle After Another"
  • Йоаким Триер - "Sentimental Value"
  • Райан Куглер - "Sinners"

Лучшая мужская роль

  • Тимоти Шаламе - "Marty Supreme"
  • Леонардо Ди Каприо - "One Battle After Another"
  • Итан Хоук - "Blue Moon"
  • Майкл Б. Джордан - "Sinners"
  • Вагнер Моура - "The Secret Agent"

Лучшая женская роль

  • Джесси Бакли - "Hamnet"
  • Роуз Бирн - "If I Had Legs I’d Kick You"
  • Кейт Хадсон - "Song Sung Blue"
  • Ренате Рейнсве - "Sentimental Value"
  • Эмма Стоун - "Бугония"

Мужская роль второго плана

  • Бенисио дель Торо - "One Battle After Another"
  • Джейкоб Элорди - "Frankenstein"
  • Делрой Линдо - "Sinners"
  • Шон Пенн - "One Battle After Another"
  • Стеллан Скарсгард - "Sentimental Value"

Женская роль второго плана

  • Эль Фаннинг - "Сентиментальная ценность"
  • Ингрид Ибсдоттер Лиллеос - "Сентиментальная ценность"
  • Эми Мадиган - "Weapons"
  • Вунми Мосаку - "Sinners"
  • Теяна Тейлор - "One Battle After Another"

Лучший адаптированный сценарий

  • "Бугония"
  • "Франкенштейн"
  • "Хамнет"
  • "Одна битва за другой"
  • "Train Dreams"

Лучший оригинальный сценарий

  • "Голубая луна"
  • "Это был просто несчастный случай"
  • "Марти Верховный"
  • "Сентиментальная ценность"
  • "Sinners"

Лучший полнометражный анимационный фильм

  • "Arco"
  • "Элио"
  • "KPop Demon Hunters"
  • "Маленькая Амели или характер дождя"
  • "Зверополис 2"

Лучший анимационный короткометражный фильм

  • "Бабочка"
  • "Forevergreen"
  • "Девушка, которая плакала жемчугом"
  • "План выхода на пенсию"
  • "Три сестры"

Лучший международный фильм

  • "Секретный агент"
  • "Это был просто несчастный случай"
  • "Сентиментальная ценность"
  • "Сират"
  • "Голос Хинд Раджаб"

Лучший документальный фильм

  • "Решение Алабамы"
  • "Приходи ко мне в хорошем свете"
  • "Прорезая скалы"
  • "Мистер Никто против Путина"
  • "Идеальный сосед"

Лучший документальный короткометражный фильм

  • "Все пустые комнаты"
  • "Вооруженный только камерой: жизнь и смерть Брента Рено"
  • "Дети больше нет: были и исчезли"
  • "Дьявол занят"
  • "Совершенно странно"

Лучший грим и прически

  • "Франкенштейн"
  • "Кокухо"
  • "Sinners"
  • "The Smashing Machine"
  • "The Ugly Stepsister".

Напомним, ранее Американская академия кинематографических искусств и наук объявила, что с 2029 года церемонию вручения "Оскара" будет транслировать YouTube.

