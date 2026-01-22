Объявлены номинанты на 'Оскар': фильм о России попал в список, Украина - вне внимания

На премию были представлены сразу три фильма о войне России против Украины.

В четверг, 22 января, Американская киноакадемия объявила номинантов на 98-ю церемонию вручения премии "Оскар".

Как пишет Variety, среди главных фаворитов премии этого года оказались фильм Пола Томаса Андерсона "Битва за битвой", который ранее получил четыре "Золотых глобуса", и лента Райана Куглера "Грешники", которая, по прогнозам, может установить рекорд по количеству номинаций.

Короткометражный фильм "Камень, ножницы, бумага", снятый британскими студентами о войне в Украине, документальная лента Мстислава Чернова "2000 метров до Андреевки" и короткометражная анимация Анастасии Фалилеевой "Я умерла в Ирпене" в список не попали.

В то же время в номинации "лучший документальный фильм" оказалась лента "Mr. Nobody Against Putin", снятая Дэвидом Боренштейном в соавторстве с российским кинорежиссером Павлом Таланкиным. В ней показали усиление пропаганды в российских школах после начала полномасштабной войны против Украины.

Основной список номинантов на "Оскар" выглядит так:

Лучший фильм

"Бугония"

"F1"

"Франкенштейн"

"Гамнет"

"Марти Суприм"

"Одна битва за другой"

"Секретный агент"

"Сентиментальная ценность"

"Грешники"

"Поездные сны"

Лучший режиссер

Хлоя Чжао - "Hamnet"

Джош Сефди - "Marty Supreme"

Пол Томас Андерсон - "One Battle After Another"

Йоаким Триер - "Sentimental Value"

Райан Куглер - "Sinners"

Лучшая мужская роль

Тимоти Шаламе - "Marty Supreme"

Леонардо Ди Каприо - "One Battle After Another"

Итан Хоук - "Blue Moon"

Майкл Б. Джордан - "Sinners"

Вагнер Моура - "The Secret Agent"

Лучшая женская роль

Джесси Бакли - "Hamnet"

Роуз Бирн - "If I Had Legs I’d Kick You"

Кейт Хадсон - "Song Sung Blue"

Ренате Рейнсве - "Sentimental Value"

Эмма Стоун - "Бугония"

Мужская роль второго плана

Бенисио дель Торо - "One Battle After Another"

Джейкоб Элорди - "Frankenstein"

Делрой Линдо - "Sinners"

Шон Пенн - "One Battle After Another"

Стеллан Скарсгард - "Sentimental Value"

Женская роль второго плана

Эль Фаннинг - "Сентиментальная ценность"

Ингрид Ибсдоттер Лиллеос - "Сентиментальная ценность"

Эми Мадиган - "Weapons"

Вунми Мосаку - "Sinners"

Теяна Тейлор - "One Battle After Another"

Лучший адаптированный сценарий

"Бугония"

"Франкенштейн"

"Хамнет"

"Одна битва за другой"

"Train Dreams"

Лучший оригинальный сценарий

"Голубая луна"

"Это был просто несчастный случай"

"Марти Верховный"

"Сентиментальная ценность"

"Sinners"

Лучший полнометражный анимационный фильм

"Arco"

"Элио"

"KPop Demon Hunters"

"Маленькая Амели или характер дождя"

"Зверополис 2"

Лучший анимационный короткометражный фильм

"Бабочка"

"Forevergreen"

"Девушка, которая плакала жемчугом"

"План выхода на пенсию"

"Три сестры"

Лучший международный фильм

"Секретный агент"

"Это был просто несчастный случай"

"Сентиментальная ценность"

"Сират"

"Голос Хинд Раджаб"

Лучший документальный фильм

"Решение Алабамы"

"Приходи ко мне в хорошем свете"

"Прорезая скалы"

"Мистер Никто против Путина"

"Идеальный сосед"

Лучший документальный короткометражный фильм

"Все пустые комнаты"

"Вооруженный только камерой: жизнь и смерть Брента Рено"

"Дети больше нет: были и исчезли"

"Дьявол занят"

"Совершенно странно"

Лучший грим и прически

"Франкенштейн"

"Кокухо"

"Sinners"

"The Smashing Machine"

"The Ugly Stepsister".

Напомним, ранее Американская академия кинематографических искусств и наук объявила, что с 2029 года церемонию вручения "Оскара" будет транслировать YouTube.

