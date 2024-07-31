Новый взгляд на эту мистическую историю любви, сильнее смерти, выйдет в кинотеатрах Украины 22 августа 2024 года.

Этим летом Билл Скарсгард ("Оно", "Джон Уик 4") будет поражать зрителей молниеносным и зрелищным актом мести в новой экранизации мрачного комикса "Ворон" (The Crow) художника Джеймса О'Барра.

В предыдущей адаптации комикса 1994 года главную роль исполнил Брэндон Ли, сын гонконгского и американского актера и мастера боевых искусств Брюса Ли. И хотя именно это прочтение истории фанаты окрестили культовым, новая экранизация обещает быть не менее сильной, претендуя на звание новой классики – откровенной, сексуальной и трагической – и с невероятным экшеном уровня "Джона Уика" и "Убить Билла".

УНИАН вместе с кинокомпанией Adastra Cinema, которая представляет фильм в Украине, решили напомнить о темной легенде "Ворона" и разобраться в деталях ее новой версии для современного поколения.

О чем фильм "Ворон"

Новый фильм "Ворон" находился в разработке с 2008 года. В разное время на главную роль ленты претендовали Брэдли Купер, Джейсон Момоа, Том Хиддлстон и Люк Эванс, но в итоге утвердили именно кандидатуру представителя известной шведской кинодинастии Билла Скарсгарда, фактически – короля современного хоррора, который с легкостью перевоплощается в жуткого Пеннивайза из "Оно" и сексуального Эрика Дрейвена в "Вороне".

"Магия Билла в том, что его красота такая несколько тревожная, – говорит режиссер Руперт Сандерс, – В фильме его герой трансформируется в результате страшной потери, становится чем-то сильным и зловещим, это не может контролировать даже он сам. И важно, что Билл магическим образом воплощает это на экране. Я надеюсь, что люди, которым сегодня лет по 19-20, посмотрят на Билла в нашем фильме и скажут: "Этот парень – это мы".

"Ворон" – это история о рок-музыканте Эрике Дрейвене, которого вместе с невестой жестоко убивают. Однако мистическая птица – ворон – помогает Эрику восстать из мира мертвых для того, чтобы парень мог справедливо отомстить за свою возлюбленную.

Официальное описание сюжета от киностудии Lionsgate (франшизы "Голодные игры", "Пила", "Джон Уик") звучит так: "Родственные души, Эрик Дрейвен и Шелли Вебстер, жестоко убиты настигшими их демонами из темного прошлого Шелли. Получив шанс спасти свою настоящую любовь через самопожертвование, Эрик отправляется на безжалостную месть своим убийцам, пересекая миры живых и мертвых, чтобы исправить несправедливость".

Что за мистика преследует "Ворона"

На съемках первого "Ворона" (1994) съемочную группу преследовали несчастья – персонал на площадке неоднократно получал различные травмы. Съемки фильма даже захватил ураган, повредивший дорогостоящее оборудование. А уже в конце – в 50-й из 54-х съемочных дней – все завершилось настоящей трагедией. Из-за несчастного случая с реквизитным револьвером, который случайно выстрелил настоящей пулей, 28-летний Брэндон Ли был смертельно ранен. Хотя актер успел сняться в большинстве своих сцен, остальная часть фильма была перемонтирована и отредактирована с помощью дублеров и цифровых эффектов.

Первый "Ворон" стал культовым и собрал 94 миллиона долларов в прокате при бюджете всего в 23 миллиона. После вышло еще три фильма о Вороне с другими исполнителями главной роли, но ни один из них не имел особого успеха (последние два вообще сразу вышли в видео, минуя кинотеатральный прокат).

Следовательно, новой адаптации "Ворона" необходимо преодолеть "плохую карму" предыдущих "реинкарнаций" и сделать что-то совершенно новое, впрочем – со всем уважением к первоисточнику, который обожают фаны. И есть обоснованные надежды, что ему это более чем удастся.

Кстати, интересное совпадение. В первом "Вороне" дублером Брэндона Ли был Чад Стахелски: тот самый, кто впоследствии стал постоянным дублером Киану Ривза, а затем – режиссером франшизы "Джон Уик". А сейчас критики, которые уже имели возможность посмотреть материалы нового фильма, по уровню экшена называют его "Вороном" для поколения "Джона Уика".

Кто привлечен к новой экранизации комикса "Ворон"

Партнершей Скарсгарда на экране стала британская r'n'b-певица FKA Twigs, для которой эта работа стала первой главной ролью в большом студийном проекте (до этого она играла в биографической драме ее скандального бывшего Шайи Лабафа "Милый мальчик").

Главного антагониста в фильме сыграл Дэнни Хьюстон, больше всего известный по сериалу "Наследники".

Режиссером выступил Руперт Сандерс, который ранее отметился блокбастерами "Белоснежка и Охотник" и "Призрак в броне", а также высокобюджетным si-fi сериалом Apple TV+ "Фундация", основанном на одноименной книжной серии Айзека Азимова.

Сценаристом нового "Ворона" стал Зак Бейлин, который в частности был сосценаристом фильма "Крид III: Наследие Рокки Бальбоа" (2023), девятой части легендарной серии "Рокки"

Композитором проекта является немец Фолькер Бертельман, также известный под псевдонимом Хаушка. Он – номинант на "Оскар", "Золотой глобус" и BAFTA в категории "Лучший саундтрек" за фильм "Лев" (2016). А в прошлом году Бертельман в конце концов получил и "Оскар", и BAFTA за музыку к фильму "На Западном фронте без перемен".

Продюсируют проект Виктор Хадида ("Сайлент Хилл", "Обитель зла", "Телохранитель киллера", "Город грехов") и Эдвард Р. Прессман ("Уолл-Стрит", "Американский психопат").

Вас также могут заинтересовать новости: