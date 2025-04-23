Герой Рэя Николсона в фильме одержим поп-звездой, которую сыграла "королева крика" Самара Уивинг.

1 мая 2025 года в кинотеатрах Украины стартует комедийный хоррор-триллер "Фанатик" (Borderline), собравший на одной съемочной площадке впечатляющий каст молодых, но уже известных актеров, каждый из которых добавляет особый колорит этой эксцентричной истории об одержимости знаменитостями.

УНИАН вместе с кинокомпанией Adastra Cinema, дистрибутором "Фанатика" в Украине, рассказывает об этой дерзкой ленте, которая обещает заставить зрителей одновременно кричать от ужаса и смеяться до слез.

О чем фильм

Этот фильм – история в жанре "кошки-мышки", события которой разворачиваются в Лос-Анджелесе 1990-х. Поп-звезда София живет избалованной, но относительно изолированной жизнью в огромном особняке, под защитой своего друга и охранника Белла.

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А еще у Софии есть фанат-сталкер Пол Дюерсон, который раньше не давал ей покоя, но потом оказался за решеткой. И вот однажды ночью Пол с помощью таких же сумасшедших как он сообщников сбегает – и, конечно же, сразу отправляется к Софии, поскольку верит, что они с ней глубоко и взаимно влюблены. Его цель – заключить с Софией брак этой ночью. Но его вынужденная "невеста", в свою очередь, очень хочет наконец избавиться от фанатика раз и навсегда...

"Королева крика" Самара Уивинг vs. сын звезды "Сияния" Рэй Николсон

В центре ленты – актерский дуэт двух звезд хоррора, чье экранное противостояние превращается в сумасшедший микс экшена, психологического напряжения и черного юмора.

Первая из этих звезд – Самара Уивинг, одна из признанных современных "королев крика", известная по лентам "Игра в прятки", "Нянька" и сериалу "Эш против зловещих мертвецов".

"Уивинг, как всегда, играет очень интересно и реалистично. Ее София представлена не как выдающаяся личность, а как артистка, которой трудно устанавливать длительные или настоящие отношения. Но в течение фильма София постепенно перестает быть главной героиней, тогда как на первый план выходит Пол Рэя Николсона", – пишет в своей рецензии обозреватель Cinencuentro.

Рэй Николсон – не однофамилец, а сын того самого Джека Николсона ("Сияние", "Пролетая над гнездом кукушки", "Бэтмен") и актрисы Ребекки Бруссард ("Крепкий орешек"). И сын однозначно унаследовал хоррор-талант отца!

Не так давно Рэй Николсон громко заявил о себе ролью второго плана в актерском составе хоррора "Улыбка 2", а также сыграв главного антагониста в комедийном боевике "Новокаин". А теперь, получив главную роль, актер выложился на полную, – почти, как отец в "Сиянии" (к слову, фирменная фамильная устрашающая улыбка у них обоих просто один в один!).

"Единственный вопрос, который возникает после этой работы Рэя Николсона, – это почему у него до сих пор не было дюжины подобных проектов?", – пишет обозреватель Screenrant. – "Николсон просто великолепен. Он находит мелкие элементы физической комедии, чтобы добавить вкуса каждому моменту фильма, создавая персонажа, который одновременно правдоподобен и как безнадежно наивный человек, и как непредсказуемая угроза. Его игра здесь потрясающая. И тот факт, что относительно неопытный актер заслужил такое режиссерское доверие, показывает, что он совершенно точно пойдет далеко".

Также в фильме сыграли Эрик Дейн (сериалы "Зачарованные", "Анатомия Грей", "Эйфория"), Джимми Фейлз ("Фрагменты женщины"), Альба Баптиста ("Миссис Гаррис едет в Париж", сериал "Монахиня-воин") и Патрик Кокс ("Вероника Марс", сериал "Две девицы на мели).

Семейный подряд

Интересный нюанс: Самара Уивинг и режиссер "Фанатика" Джимми Уорден – супруги в реальной жизни. Их отношения завязались во время съемок подростковой хоррор-комедии "Нянька" (2017), где Самара играла главную роль, а Джимми был одним из продюсеров. В 2019 году пара обручилась. И, конечно, именно жену Уорден пригласил сыграть главную роль в своей дебютной режиссерской работе, к которой он же и написал сценарий. "Я писал эту историю именно для Самары", – говорит Джимми.

И хотя в фильме есть немало откровенных сцен, но для режиссера и сценариста все это – часть рабочего процесса. "Я изначально видел Самару во всех этих сценах, когда они задумывались, – рассказывает Уорден, – Поэтому даже когда она целовала Рэя Николсона, я думал: "О, да, моя жена это делает. Надо убедиться, что она целует Рэя на экране ровно 10 секунд!".

В то же время, когда Уорден смотрел позже уже готовый фильм, то все же нашлась сцена, которая вывела его из равновесия. Режиссер признается, что один момент, где его жена оказывается в опасности, заставил его "содрогнуться" – сцена, когда Николсон толкает Вивинг в стеклянную дверь. "Просматривая этот момент, я впервые подумал: "О Боже, это слишком"...", – говорит Уорден.

Кстати, спродюсировала ленту компания LuckyChap, принадлежащая еще одной звездной чете – актрисе Марго Робби и продюсеру Тому Эккерли. В частности, их компания известна продюсерской работой над такими хитовыми лентами, как "Барби", "Перспективная девушка" и "Солтберн".

Первые отзывы о фильме смешанные, в зависимости от ресурса – например, критики на Metacritic оценили его в 63 из 100 баллов, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы", тогда как широкая аудитория дала ему 5,5 из 10 баллов, что соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы". При этом на Rotten Tomatoes наоборот критики были более строги, дав "Фанатику" 56% свежести, тогда как зрители были более благосклонны – 65% одобрения. На IMDb оценка фильма пока составляет 5,4 из 10 баллов.

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