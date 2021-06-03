"Легенда о Зеленом рыцаре" выходит на большие экраны летом 2021 года.

Этим летом в украинских кинотеатрах выходит визионерское фэнтези "Легенда о Зеленом рыцаре" от студии А24, известной своими визуально совершенными фильмами.

В этот раз они сотрудничают с режиссером Дэвидом Лоури над масштабной версией одного из самых важных и необычных текстов из цикла легенд о рыцарях Круглого стола. Мы решили вместе с "Вольга-Украина" рассказать подробнее о фильме, премьера которого ожидается в августе 2021 года.

О чем фильм

"Легенда о Зеленом рыцаре" основана на знаменитой поэме "Сир Гавейн и Зеленый Рыцарь" неизвестного автора, считающийся эталонным рыцарским романом и одним из самых значительных произведений староанглийской литературы. В тексте описывается не только приключение Гавейна - племянника легендарного короля Артура и претендента на престол, но и множество важных тем, которые порождают десятки трактовок. О смыслах поэмы спорят уже не первое столетие, рассматривая ее не только как квест молодого отпрыска королевской семьи в поисках славы и чести, но и как важный документ, в котором очевиден спор между язычеством и христианством, мужским и женским, силой людей и природы, символизма и реальности.

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Авторы современной экранизации, судя по трейлеру фильма, оставляют основной сюжет без изменений: на собрании рыцарей Круглого стола пожаловал необычный гость - мифический Зеленый рыцарь, предлагающий состязание, на которое и соглашается Гавейн. На свою беду, конечно. Теперь Гавейну придется доказать свою смелость и достоинство перед лицом невероятной угрозы и соблазнительных уловок. Ради чего? Чтобы доказать, что он достоин своего места у трона.

При этом создатели не обещают дословное следование канону, тем более что канон уже почти никто, кроме узких специалистов и любителей Раннего Средневековья, и не помнит.

Кто в ролях

Главная роль в фильме досталась номинанту на премию "Оскар" и лауреату премии BAFTA Деву Пателю ("История Дэвида Копперфилда", "Робот по имени Чаппи", "Миллионер из трущоб"), который был первым выбором режиссера на роль молодого сира Гавейна. На главную женскую роль была приглашена лауреатка премии "Оскар" Алисия Викандер ("Лара Крофт", "Агенты UNCLE", "Девушка из Дании"), чей путь в мир большого кино стартовал с другого костюмного фильма - "Королевского романа" с Мадсом Миккельсеном. Создатели "Легенды о Зеленом рыцаре" значительно усложнили ее роль Леди в фильме и проводят параллель с другим знаменитым образом Викандер - Авой из фантастического триллера "Из Машины", который, к слову, тоже творение студии А24.

Короля Артура сыграл Шон Харрис, известный широкой публике по последним двум фильмам серии "Миссия невыполнима" и "Прометею". Королеву сыграла Кейт Дики из "Игры престолов", а лорда Бертилака в чьем замке ненадолго останавливается Гавейн - Джоэл Эдгертон, звезда "Красного воробья", "Воина" и "Исход: Боги и цари".

Кроме того, в фэнтези появится Барри Кеоган, засветившийся в "Дюнкерке" и "Убийстве священного оленя". Молодой актер стал частью команды "Вечных" от Marvel, так что пришло самое время узнать его поближе. Также в “Легенде о Зеленом рыцаре” появится еще одна актриса, недавно засветившаяся в знаменитой комикс-вселенной. Речь о британке Эрин Келлиман, сыгравшей антагонистку Карли Моргентау в шоу "Сокол и Зимний солдат".

О создателе и съемках

Автором сценария и режиссером "Легенды о Зеленом рыцаре" выступил американец Дэвид Лоури, известный по "диснеевскому" приключенческому фэнтези "Пит и его дракон", а также высокорейтинговым независимым фильмам "История призрака", "В бегах" и "Старик с пистолетом". Сейчас Лоури снова вернулся к сотрудничеству со студией Дисней, снимая для них сказку "Питер Пэн и Венди".

"Легенду о Зеленом рыцаре" режиссер снимал в Ирландии, как на студии, так и в природных условиях, позволяющих использовать натуральное освещение для ряда ключевых сцен. Несмотря на то, что большая часть спецэффектов были практическими, сценарий фильма не позволял обойтись без компьютерной графики. При этом режиссер хотел максимальной естественности в каждом кадре. Для этой тонкой работы Лоури и продюсеры картины пригласили легендарную студию Weta Digital, основанную Питером Джексоном. Именно эта компания отвечала за трилогию "Властелин Колец" и множество других блокбастеров, включая последние части "Мстителей" и "Лигу справедливости" Зака Снайдера.

Что получилось в итоге - узнаем уже этим летом. "Легенда о Зеленом рыцаре" выходит на большие экраны летом 2021 года. Точная дата премьеры станет известна в ближайшее время.

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Автор: Марина Григоренко