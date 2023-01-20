Блистательная грязь Голливуда: обзор провокационного "Вавилона" с Брэдом Питтом и Марго Робби

19 января в украинский прокат вышла провокационная комедийная драма "Вавилон" о голливудской кинотусовке 1920-х годов от оскароносного режиссера "Ла-Ла Ленда" Дэмьена Шазелла. Какой выдалась лента со звездным актерским составом во главе с Брэдом Питтом и Марго Робби, которая вызвала немало споров среди американских критиков, читайте в обзоре УНИАН.

УНИАН делится впечатлениями о фильме "Вавилон" (почти без спойлеров).

О чем фильм

Основные события "Вавилона" происходят в 1920 и 1930-х годах, то есть на старте "золотого века Голливуда", когда небольшое калифорнийское поселение благодаря студийной системе по "клепанию" звезд и фильмов постепенно превратилось в центр мирового кинематографа.

В центре всего этого – несколько творческих личностей, которые прокладывают себе путь на вершину славы, параллельно утопая в роскоши, вечеринках без табу и неистовых оргиях. Все это оказывается для них под угрозой, когда на смену немому кино приходит звуковой кинематограф. От того, смогут ли они приспособиться к новым реалиям, зависят не только их карьера и богатство, но и их жизнь.

Персонажи и кто в главных ролях

Еще задолго до выхода фильм впечатлил киноманов заявленным актерским составом, собравшим целую охапку топ-звезд не только на ролях центральных персонажей, но и в эпизодах. Брэд Питт, Марго Робби, Тоби Магуайр, Оливия Уайлд, Самара Уивинг, Фли, Эрик Робертс, Джин Смарт – это далеко не полный список громких имен, задействованных в картине.

Итак, центральным персонажем в фильме является талантливый парнишка Мэнни Торрес, роль которого исполнил мексиканский актер Диего Кальва, до этого наиболее известный по роли преступника Артуро Бельтрана Лейвы в сериале "Нарко: Мексика". За роль в "Вавилоне" Кальва получил номинацию на "Золотой глобус" (как и Марго Робби и Брэд Питт).

Мэнни, который отказывается от своего мексиканского происхождения и даже категорически не принимает настоящее имя Мануэль, работает мальчиком на побегушках у избалованного студийного босса Дона Воллока, выполняя задачи вроде доставки слона на вечеринку-вакханалию или решения вопроса с передозировавшейся наркотиками юной актрисой. Однако на самом деле он мечтает о гораздо большем – отыскать свое место в волшебном мире кино, как он сам говорит, стать частью чего-то величественного.

И такой шанс он получает после судьбоносной вечеринки, с которой начинается фильм, где он знакомится с кинозвездой Джеком Конрадом в исполнении Брэда Питта. Умение Мэнни разруливать даже безвыходные ситуации настолько поражает последнего, что тот приводит его на съемочную площадку, и постепенно парень получает работу на одной из влиятельных киностудий, даже в какой-то момент став там большой шишкой.

В целом, во время с той самой вечеринки, которая по факту является получасовой оргией и откровенность которой порой шокирует неподготовленного зрителя, зритель знакомится с большим количеством основных персонажей. Среди них – девушка из низов Нелли Ларой, которая обманом пробирается на вечеринку, чтобы пробить себе путь в мир кино. Мэнни сразу обращает на нее внимание, и даже помогает ей попасть внутрь. Их нездоровые отношения будут проходить красной лентой через весь фильм и в итоге приведут к плачевным последствиям.

Роль Нелли блестяще сыграла двукратная номинантка на "Оскар", красавица Марго Робби, еще раз доказавшая, что она невероятно талантливая актриса, которая может перевоплощаться в абсолютно разные образы. Дикая и бесстыдная Нелли изначально готова пойти на все ради звездного статуса, тем более, что ее образ является совершенно новым для индустрии кино и моментально становится популярным. Впрочем, времена меняются, и, в отличие от Мэнни, она не готова адаптироваться, не теряя при этом себя, так что ее карьера и жизнь просто сыплятся на мелкие кусочки.

Такая же судьба постигла и героя Брэда Питта. В свое время Джек Конрад был первой крупной звездой Голливуда и самым оплачиваемым актером, впрочем, в отличие от Нелли у него не было проблем в плане адаптации к новым техническим требованиям – он прекрасно владел голосом и всегда профессионально работал в кадре, умея идеально собраться для работы даже будучи смертельно пьяным. Просто со временем он вышел у студии в тираж, и его просто заменили новыми лицами. Его творческий путь действительно можно назвать большой трагедией, ведь, в отличие от строптивой Нелли, он прилагал все возможные усилия для спасения карьеры.

Брэд Питт в роли Джека Конрада просто на высоте, возможно, его игру даже можно назвать лучшей в фильме. Чего только стоит вторая большая сцена в фильме, посвященная съемкам рыцарского эпоса с Конрадом в главной роли! Она вообще вполне претендует на звание самой мощной в фильме – прекрасны здесь все: и Питт, и Кальва, и Робби.

Большинство персонажей в "Вавилоне" вымышленные, за исключением разве что "вундеркинда Голливуда", продюсера Ирвинга Тальберга, наиболее известного по работе на студию Metro-Goldwyn-Mayer, и еще нескольких эпизодических персон из мира бизнеса.

Остальные же персонажи, хоть и вдохновлены реальными персоналиями, все же являются скорее собирательными образами. Например, в основу персонажа Брэда Питта лег образ звезды немого кино Джона Гилберта.

Есть в фильме и еще один центральный персонаж, чей творческий путь получился кардинально противоположным – джазовый музыкант Сидни Палмер в исполнении Джована Адепо ("Оверлорд", сериалы "Хранители" и "Противостояние"). Он годами работал в оркестре в тени актеров, пока ему не выдался шанс выйти на передний план. В конце концов, он получил богатство, признание и стабильный контракт, но когда ему пришлось поступиться собственным достоинством ради работы, в конце концов, он выбрал первое. Возможно, это решение спасло его в будущем.

Также важную роль в фильме играет кинокритик Элинор Сент-Джон, роль которой исполнила Джин Смарт. Именно она ведет главных героев сквозь весь фильм, по-разному влияя на их судьбы.

При этом в "Вавилоне" много эпизодических ролей исполнили именитые звезды – кого-то вы едва заметили, как, например, Оливию Уайлд в роли первой жены Джека Конрада, а кто-то наоборот очень впечатлил. Например, очень ярким оказался персонаж Тоби Магвайр – жестокий гангстер Джеймс Маккей, который играет важную роль в фильме ближе к развязке. Нет, честно, столь отвратительного персонажа еще поискать надо, особенно учитывая, что больше всего зрители помнят Магвайра как исполнителя положительных ролей.

Визуальная составляющая

Аудиовизуальная часть – еще одна мощная составляющая "Вавилона", за которую фильм очень хочется похвалить. Гримеры, костюмеры, дизайнеры сцен, декораторы, композиторы – и в целом все, кто работал над звуком и картинкой – проделали огромный объем работы, чтобы воссоздать дух "золотого века Голливуда".

Чтобы достичь этого, команда проекта добилась разрешения на съемку в нескольких исторических зданиях, связанных с Голливудом тех времен, в том числе в кинотеатрах и особняках кинозвезд. А для постановки сцен были созданы целые декорации внутри декораций, чтобы показать процесс съемки фильмов со стороны и изнутри.

Особенно заморочились создатели фильма над гардеробом, ведь, по словам самого режиссера Дэмьена Шазеля, в этом фильме герои по большей части определяют себя через то, во что они одеты. Поговаривают, всего для фильма было создано около 7 тысяч костюмов, которые герои постоянно меняли.

Реакция на фильм

В американский прокат "Вавилон" вышел в декабре 2022 года и, несмотря на все возложенные на него надежды, получил довольно противоречивые отзывы. С одной стороны, критики хвалили его за актерскую игру, звук и съемку, однако критиковали за сценарий, режиссуру, растянутый хронометраж и слишком откровенные сцены. Тем не менее, это не помешало фильму получить целую охапку номинаций на "Золотой глобус" и еще ряд престижных кинопремий.

Сейчас на IMDb у фильма оценка 7,5 баллов из 10, что является хорошим показателем. Также неплохо фильм оценили и на Metacritic, где кинообозреватели дали ему 61 балл из 100, а широкая аудитория – 6,9 из 10, в обоих случаях оценки соответствуют характеристике "в целом положительные отзывы".

А вот на Rotten Tomatoes фильм "разнесли" – 56% одобрения от критиков и 52% от зрителей. Это очень низкий показатель для столь амбициозного проекта.

В то же время пока что фильм считается провальным в прокате, ведь почти за месяц в домашнем прокате он сумел собрать лишь 15 миллионов долларов при бюджете около 80 миллионов. Мировой прокат, который начался на этой неделе, конечно, может немного исправить ситуацию, но вряд ли фильм удастся хотя бы окупить.

Сам режиссер Дэмьен Шазель на днях отреагировал на критику фильма, заявив в интервью Insider, что он знал, что проект разделит аудиторию и критиков во всем мире, и он считает это абсолютно нормальным.

"Это хорошо, когда есть что-то, что стимулирует разговоры и дебаты, а также много резких мнений с обеих сторон. Мы все знали, что фильм взбудоражит и разозлит некоторых людей, и я думаю, что это хорошо. Больше фильмов должны делать это", – сказал Шазелл.

Наш вердикт

Уже имея перед глазами отзывы и оценки от американской аудитории, мы несколько настороженно шли на сеанс "Вавилона", впрочем, в итоге получили противоположную реакцию. Возможно, американцев, для которых Голливуд со всеми его пороками и богатствами является чем-то более сакральным, посягательство на него не всем пришлось по душе. Но по факту фильм получился достойным того, чтобы его просмотреть (хотя детей на сеанс все же лучше не брать).

В фильме великолепная актерская игра, великолепные декорации и великолепный звук. Фильм поделен на несколько ключевых сцен, каждая из которых прекрасно выстроена и играет свою важную роль для основной сюжетной линии. Ну хорошо, первую сцену, которая фактически является получасовой оргией, можно было бы несколько сократить. Возможно, кое-что можно было бы немножко меньше смаковать, как, например, ту же открывающую вакханалию или сцены в гангстерском бункере. Впрочем, ну мы же не снобы! И да, Шазелл сознательно стремился шокировать публику, спровоцировать ее на дебаты, вытащив на поверхность всю грязь и безжалостность киноиндустрии, и это ему удалось.

Насчет хронометража – пусть вас не пугают те 3 часа 9 минут. На самом деле фильм пролетает на одном дыхании.

Общая оценка – 8 из 10 баллов.

***

О других киноновинках недели читайте в нашем отдельном обзоре. Также вы можете ознакомиться с подборкой самых интересных сериалов января 2023 года.

Марина Григоренко