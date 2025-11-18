Актер сам решил не брать деньги за съемки.

Американский актер и кинорежиссер Шон Пенн ("Таинственная река", "Харви Милк") снялся в украинском игровом фильме "Війна очима тварин" за гонорар в 1 доллар.

Об этом в интервью Общественному рассказал украинский кинопродюсер Олег Кохан. Он признался, что команда ленты была готова обсудить условия его участия, однако звездный актер принял решение сделать это бесплатно:

"Когда мы начали этот разговор, он попросил сценарий, посмотрел отснятый материал, познакомился с Мирославом Слабошпицким и сказал, что его гонорар за участие будет 1 доллар [согласно правилам Гильдии киноактеров США бесплатно он не может работать]".

Кохан отметил, что этот поступок свидетельствует о поддержке Украины. "Для меня же это решение стало подтверждением того, что он очень мощный амбассадор, а также что наше кино и его тема попадает в международную аудиторию", - добавил продюсер.

Напомним, весной этого года звездный актер прибыл в Украину и встретился с бойцами 3 отдельного полка специального назначения имени князя Святослава Храброго.

