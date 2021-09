Однако выступать за Агнету, Бйорна, Бенни и Фриду будут их цифровые аватары. Первое шоу запланировано на 27 мая 2022 года.

Легендарная шведская поп-группа ABBA впервые почти за 40 лет выпустила новую песню. Сингл под названием I Still Have Faith In You / Don’t Shut Me Down уже доступен на всех цифровых платформах.

Он войдет в предстоящий альбом квартета. Пластинка Voyage с десятком новых песен выйдет 5 ноября, а за ней последует серия концертов, сообщается в соцсетях коллектива.

Однако выступать за Агнету, Бйорна, Бенни и Фриду будут их цифровые аватары. Их созданием занимается созданная Джорджем Лукасом для работы на "Звездными войнами" компания Industrial Light & Magic. При этом для первых шоу в Лондоне строят специальную ABBA Arena, оснащенную всем необходимым, чтобы качественно воспроизвести виртульные аватары. Сопровождать концерт будут 10 живых музыкантов. Первое шоу назначено на 27 мая 2022 года, передает 112ua.tv.

Первый тизер альбома ABBA появился в августе этого года, но тогда сообщалось, что новых песен будет пять.

Группа ABBA

Шведский поп-квартет ABBA (Агнета Фельтског, Бьорн Ульвеус, Бенни Андерссон и Анни-Фрид Лингстад) был образован в 1972 году и просуществовал 10 лет. Музыканты победили на Евровидении в 1974 году и записали большое количество хитов, которые сейчас являются классикой поп-музыки. На основе этих песен был создан мюзикл Mamma mia, который затем экранизировали. Летом 2018 года на экраны вышла вторая часть картины.

Автор: Ирина Погорелая