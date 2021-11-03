Заслужила ли новинка от Marvel "гнилой рейтинг": рецензия на фильм "Вечные"

4 ноября в украинский прокат наконец выходит супергеройский фильм "Вечные" от Marvel. Картина, собравшая мощный актерский состав и обладательницу последнего "Оскара" Хлою Чжао в режиссерском кресле, поражает спецэффектами и дает еще несколько важных намеков, как будет развиваться четвертая фаза крупнейшей киновселенной, но одновременно вызывает определенные вопросы. Что же удалось создателям фильма, а что нет – читайте в обзоре УНИАН (без спойлеров).

Супергеройский фильм "Вечные" / Eternals считался одной из самых ожидаемых и многообещающих новинок в рамках четвертой фазы киновселенной Marvel. Посудите сами, картина, вводящая в сюжет совершенно новых персонажей, собрала впечатляющий актерский состав – от голливудских суперзвезд в лице Анджелины Джоли и Сальмы Хайек до набирающих обороты Джеммы Чан ("Безумно богатые азиаты", "Капитан Марвел"), Барри Кеогана ("Убийство священного оленя", "Дюнкерк", "Бэтмен") и выходцев из сериалов Ричарда Мэддена и Кита Харингтона (оба из "Игры престолов"), Кумэйла Нанджиани ("Портландия", "Кремниевая долина"), Брайана Тайри Генри ("Атландита") и Лорен Ридлофф ("Ходячие мертвецы").

Тем временем, режиссерское кресло заняла Хлоя Чжао, ставшая триумфатором прошлого года, получив сразу два "Оскара", "Золотого льва" Каннского кинофестиваля и целую кучу других престижных кинонаград за свою независимую драму "Земля кочевников". "Вечные" стали для нее первым блокбастером в карьере.

Мировая премьера фильма состоялась 18 октября в Лос-Анджелесе, и по итогам первых пресс-показов он получил смешанные отзывы критиков. Так, на Rotten Tomatoes у "Вечных" весьма скромная оценка 54% одобрения от критиков, что гарантировало картине сомнительный статус самого низкооцененного проекта КВМ на агрегаторе, побив антирекорд фильма "Тор 2: Царство тьмы" 2013 года. Более того, фильм стал первым фильмом киновселенной Marvel, получивший "гнилой" рейтинг – то есть ниже 60%. На Metacritic лента получила оценку 54 баллов из 100, что соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы".

УНИАН уже успел посмотреть новинку на допремьерном показе, а потому готов максимально без спойлеров поделиться свежими впечатлениями и попытаться ответить на вопрос, заслуженно ли "Вечные" получили такие низкие оценки.

Для начала, коротко о сюжете – без спойлеров, только то, что известно из официального трейлера. В центре сюжета – представители бессмертной инопланетной расы Вечные, которые тайно живут на Земле более семи тысяч лет и защищают человечество от своих злобных собратьев Девиантов. События фильма разворачиваются после фильма "Мстители: Финал", когда возвращение половины населения Земли вызывает так называемое "пробуждение".

В наши дни Вечные, которые победили Девиантов несколько столетий назад, разбрелись по всей планете и живут своей жизнью. В процессе они дают объяснение, где же они были, когда на планету нападали Танос и прочие напасти – казалось бы, логичное. Но есть нюансы – в целом, по ходу фильма несколько раз всплывает незрелость, безответственность и сумбурность героев, которые живут 7 тысяч лет и, казалось бы, за это время могли б уже поднабраться ума-разума и выработать свою точку зрения. А в итоге некоторые моменты в фильме невольно заставили меня провести аналогию с сюжетным поворотом с кодовым словом "Марта" в финале "Бэтмена против Супермена".

И здесь мы подходим к еще одному спорному моменту фильма – персонажам. Вроде бы их играют талантливые и красивые актеры, но как-то прописаны они так, что далеко не все из них находят у зрителя отклик. Возможно, это все субъективно, но части персонажей, причем в первую очередь главных, вообще не сопереживаешь – мол, хоть бы они дожили до финала, так хочется увидеть их в следующих фильмах. Но нет, тут смотришь и думаешь: ну, если что с героем произойдет, ну и ладно.

Например, совершенно не впечатлил Ричард Мэдден в роли Икариса – по ходу фильма несколько раз складывалось впечатления, что звезда "Игры престолов" просто не вытягивает своего персонажа, и его максимум – смазливая мордашка и море слез. А вот его коллега по культовому сериалу Кит Харрингтон, персонаж которого Дэйн Уитман людям, мало знакомым с оригинальными комиксами, изначально казался чисто для фона – наоборот порадовал.

Сама Хлоя Чжао главным персонажем фильма называла Серси в исполнении Джеммы Чан, но и ее персонаж получился не настолько уж ярким. Да, по способностям она одна из самых сильных Вечных, но хватает ли ей на самом деле характера для чего-то большего?

Возможно, где-то режиссер фильма переборщила с драматизмом – как-никак, она вышла из независимого кино, до этого снимая глубокие размеренные драмы со сложными персонажами с непростыми судьбами ("Наездник", "Земля кочевников"). Вероятно, боссы Marvel полагали, что Чжао сможет добавить драматизма в супергероику – к такому формату своих фильмов по комиксам студия переходит уже не первый год. Да, можно говорить в оправдание, что таким образом режиссер хотела показать, что за тысячелетия жизни на Земле искусственно созданные Вечные прониклись человеческими чертами, тем самым аргументируя их действия. Но, пожалуй, вышло сомнительно – будто смотришь не на высшую расу со всеми их технологиями, умениями и опытом, а на группу подростков.

Да, как уже принято у Marvel, сюжет периодически оживляли комичные ситуации с героями – спасибо Кумэйлу Нанджиани в роли Кинго и Харишу Пателю в роли его дворецкого (уловили намек, да?). Также порадовали Барри Кеоган в роли Друига, Брайан Тайри Генри в роли Фастоса и Лорен Ридлофф в роли Маккари. Ну а Джоли – на своем привычном уровне и во всей красе.

В целом, картинка в фильме очень даже впечатляющая – как-никак, на съемку "Вечных" потратили 200 миллионов долларов! Актеры и костюмы красивые, спецэффекты на уровне, природа живописная… И да, однозначно его надо смотреть на большом экране, желательно в IMAX.

За что еще стоит похвалить "Вечных" – звучит парадоксально, но… за персонажей. Пожалуй, это самый Diversity & Inclusion фильм Marvel в хорошем смысле этих слов. Кому-то это может не нравиться, но мир меняется, и Голливуд вместе с ним. Если первая шестерка Мстителей состояла из гетеросексуальных белых мужчин, среди которых затесалась одна весьма шаблонная женщина, то Вечные – совершенно разные по расе, гендеру и физическим особенностям.

Так, в фильме впервые представили гомосексуального супергероя Marvel. Причем не как какого-то карикатурного извращенца в женской одежде и с мейк-апом, а как любящего отца и мужа. Также в "Вечных" появился первый глухой супергерой КВМ. Фильм действительно посылает важный месседж, причем делает это весьма органично. У зрителя не создается впечатление, что всех этих персонажей ввели в сюжет только для того, чтобы угодить новым критериям "Оскара". Кажется, что все именно так, как надо и все на своих местах.

Наш вердикт: Амбициозные "Вечные" отлично справились с аудиовизуальной частью, но перегнули с драматизмом, который, впрочем, вовремя спасал фирменный марвеловский юмор. Так что нужно быть готовым, что фильм может показаться чуточку подзатянутым. При этом его однозначно стоит смотреть всем фанатам киновселенной Marvel хотя бы для того, чтобы ориентироваться, как дальше будут развиваться события – по ходу фильма есть несколько важных в этом плане моментов.

Общая оценка – 6/10.

И да, в фильме есть две важные сцены после титров – так что советуем досидеть до конца. Поскольку в Голливуде уже произошел неприятный инцидент с утечкой спойлеров по поводу смысла этих сцен, мы пока что воздержимся от их раскрытия – проанализируем чуточку позже.

Марина Григоренко

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