Известный украинский стендап-комик Василий Байдак намекнул на свое участие в Национальном отборе на "Евровидение-2026". Он стремится подать заявку вместе с группой Badstreet Boys.

В интервью YouTube-каналу "Разговор" комик отметил, что он и другие участники бэнда больше не рассматривают эту идею, как шутку и серьезно размышляют над участием в конкурсе. По его словам, в группе много музыкальных профессионалов, которые могли бы создать качественный продукт.

"Мы всерьез хотим попасть на Нацотбор. Не как гости вне конкурса, а именно конкурсантами. У нас есть музыканты, авторы песен, певцы. У нас есть своя ниша. Почему нас могут не взять? Причин может быть много. Но это не значит, что мы не должны пробовать", - отметил Байдак.

Также Василий добавил, что Badstreet Boys уже пытались пробовать свои силы в конкурсе, однако, дальше этапа подачи заявок не прошли. Как отметил сам Байдак, они не слишком серьезно вложились в эту работу.

"Нас не взяли, видимо, потому, что мы отправили не сведенный трек. Автор ничего тогда не умел петь, просто что-то наспех записал. Он Тине Кароль сбросил эту запись. Ну, как вы понимаете, не лучшая презентация для серьезного конкурса", - рассказал комик.

Стоит отметить, что в этом году Василий Байдак был одним из ведущих Нацотбора, а также был привлечен к специальному номеру вместе с другими участниками Badstreet Boys.

