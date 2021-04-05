Телеканал AMC назвал дату релиза финального сезона сериала "Ходячие мертвецы" - 22 августа.
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Дата релиза была названа вместе с выпуском небольшого тизера нового сезона. Шоу, предположительно, завершится в 2022 году.
Как сообщает DTF, франшиза "Ходячих мертвецов" при этом будет развиваться. Сюжетные арки некоторых главных героев продолжат в спин-оффах. Так, в 2023 году AMC готовит пока безымянный сериал про Дерила и Кэрол.
Кроме этого, в разработке находятся три полнометражных фильма о Рике Граймсе, к роли которого должен вернуться Эндрю Линкольн.
Первый сезон "Ходячих мертвецов" вышел в 2010 году. Основанный на комиксах сериал о зомби-апокалипсисе некогда был одним из самых успешных ТВ-проектов, но после 6 сезона начал терять аудиторию.
#TheWalkingDead's final season kicks off Sunday, August 22nd on AMC 👀 pic.twitter.com/FnDtesEeqJ— The Walking Dead (@TheWalkingDead) April 5, 2021
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