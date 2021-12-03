Что не так с перезапуском "Обители зла": рецензия на фильм

2 декабря в украинский прокат вышел очередной перезапуск популярной кинофраншизы о зомби-апокалипсисе, основанной на одноименной серии видеоигр – фильм ужасов "Обитель зла: Добро пожаловать в Раккун-Сити". Его обещали сделать максимально близким к первоисточнику, реабилитировавшись за последние части с Милой Йовович, но чуда не произошло. УНИАН разбирался, что пошло не так.

Мировая премьера фильма "Обитель зла: Добро пожаловать в Раккун-Сити" / Resident Evil: Welcome to Raccoon City (США, Германия, 2021) состоялась чуточку раньше, чем в Украине, и наш зритель не мог не заметить весьма скромные оценки как от критиков, так и зрителей.

Так, на IMDb у фильма 5,6 баллов из 10, на Rotten Tomatoes – неприлично низкие 29% одобрения от критиков и 68% от зрителей, а на Metacritic – 44 балла из 100 от киноэкспертов, что соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы". Любопытно, что все на том же Metacritic оценки от зрителей оказались еще ниже, чем от критиков – всего 3,8 балла из 10, что соответствует характеристике "в целом неблагоприятные отзывы".

И если на мнение авторитетных киноведов с изысканными вкусами в случае с подобными фильмами равняться весьма сомнительная перспектива – они и предыдущие "Обители зла" не жаловали, то весьма скромная реакция от широкой аудитории настораживала куда больше.

УНИАН уже посмотрел новинку и постарается ответить на вопрос, настолько ли плоха новая "Обитель зла".

Изначально создатели фильма обещали сделать перезапущенную версию популярной зомби-кинофраншизы максимально близкой к первоисточнику, реабилитировавшись за последние части с Милой Йовович в главной роли, когда уже было просто невозможно понять, что вообще происходит.

На этот раз в центре сюжета оказались центровые персонажи серии игр "Обитель зла" – Клэр Редфилд (Кая Скоделарио из "Молокососов" и "Бегущего в лабиринте") и ее брат Крис Редфилд (Робби Амелл из "Флэша" и "Секретных материалов"). События же фильма развиваются в 1998 году в том самом Раккун-Сити – месте, где когда-то находился успешный фармацевтический гигант корпорация "Амбрелла".

Стоит отметить, что с первых минут фильма режиссеру Йоханнесу Робертсу все же удалось весьма успешно передать атмосферу мрачного заброшенного городка, из которого уже сбежали все, кто мог. Сине-красно-желтые тона ночного города, проливной дождь, криповый детский дом – все это задало довольно неплохой темп фильму, который, впрочем, не удалось полноценно использовать.

К чему же основные претензии? Возможно, именно попытка максимально приблизить фильм к игре и сыграла с ним злую шутку – причем, судя по всему, не столько по следованию сюжету, сколько по формату. Если поначалу это выглядит интересно, по ходу просмотра зрителю начинает немного надоедать постоянное "перескакивание" со сцены на сцену, толком не доведя ее до логического завершения, будто играешь в игру и сразу перескакиваешь на новый уровень.

При этом часть моментов была недостаточно объяснена. Например, почему все зомби решили резко атаковать полицейский участок? Да и основные герои, которых было немало, были раскрыты не в полной мере.

Можно было, конечно, списать все на то, что фильм снят по мотивам игры, в первую очередь, для ее фанатов, которые итак все сами знают. И правда, в фильме было немало канонов, перенесенных из игры – если верить игравшим в нее зрителям – и этот факт их, бесспорно, порадовал.

Впрочем, именно эти любители оригинальной игры и поспешили успокоить – большинство персонажей совершенно не такие, какими их привыкли видеть в предыдущих фильмах и играх. Так что экстренно подтягивать "матчасть" перед просмотром тем, кто не особо знаком с оригинальными играми, в принципе, не обязательно.

Кого-то из героев преобразили в угоду пресловутому diversity – Джилл Валентайн стала кудрявой мулаткой, а Леон Скотт Кеннеди – латиноамериканцем-хиппарем. Но, на самом деле, не это главная проблема, а то, что они совершенно другие по характеру и предыстории, которая толком не раскрывается.

Валентайн в исполнении Ханны Джон-Кеймен ("Киллджойс", "Человек-муравей и Оса") здесь изображена как какая-то единственная барышня / "свой парень" в мужской тусовке, которая, похоже, перефлиртовала со всем полицейским участком, но ничего интересного из себя не представляет.

Альберт Вескер (его роль исполнил Том Хоппер из "Академии Амбрелла") – просто какая-то туповатая гора мускулов. Причем в фильме не он является командиром отряда, а Крис Редфилд, который, впрочем, тоже получился довольно посредственным.

Но, пожалуй, больше всего подвергся изменениям Леон, роль которого исполнил Эван Джогиа ("Социопат", "Zомбилэнд: Контрольный выстрел"). И здесь дело не во внешности, а скорее в бэкграунде. Дело в том, что в первых играх он был представлен как опытный офицер – и именно таким его помнят и любят многие фанаты игры. Здесь же он получился персонажем в духе, прости Господи, какого-то "Нереального КОПца" – бесполезный сынок важного чиновника, которого сослали в полицейский участок Раккун-Сити за плохое поведение. Хотя, осмелимся возразить, что все же мало знакомым с оригиналом зрителям киношный Леон даже может показаться одним из самых харизматичных персонажей. Ну и, справедливости ради, в дальнейших перезапусках игры все же статус Леона был изменен с опытного полицейского на новичка.

Пожалуй, именно с Леоном и связаны самые забавные моменты в фильме, которые немного разряжают атмосферу. Чего стоит только момент с человеком-факелом под песню Crash в исполнении Дженнифер Пэйдж.

Кроме того, у некоторых зрителей возникли вопросы к графике – они сетовали, что картина совершенно не дотягивает до уровня блокбастера 2021 года, больше походя на боевик из 90-х. Хотя, кто знает, может так и задумано – все же игра тоже впервые была выпущена более 20 лет назад. Из плюсов – в фильме было не так много "мерзости", как многие зрители предполагали перед просмотром.

С другой стороны, у фильма сравнительно скромный бюджет – всего-то 25 миллионов долларов, 16 из которых он уже "отбил". Так что, вполне возможно, картине удастся выполнить задачи, поставленные кинобоссами, а, как следствие, получить продолжение. Тем более, что в середине титров есть дополнительная сцена.

Наш вердикт. Нельзя сказать, что "Обитель зла" получилась настолько уж плохой и на нее не стоит идти в кино. В фильме с атмосферной картинкой было место юмору, хорошей музыке и даже сопереживанию героям, но не было излишней отталкивающей мерзости. Так что на него очень даже можно сходить в кино, чтобы просто хорошо провести время, попутно поностальгировав по старым-добрым зомби-хоррорам 20-летней давности.

Общая оценка – 5 из 10.

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Марина Григоренко

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