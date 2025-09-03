Выход фильма в мировой прокат запланирован на 16 января 2026 года.

Кинокомпания Sony Pictures Entertainment показала первый трейлер постапокалиптического фильма ужасов "28 лет спустя: Костяной храм" (28 Years Later Part II: The Bone Temple), который станет прямым продолжением нынешнего хита от Дэнни Бойла и Алекса Гарленда.

Судя по трейлеру, в этой части больше времени будет уделено персонажу Рэйфа Файнса ("Список Шиндлера", "Английский пациент", "King's Man: Начало", "Меню") – доктору Келсону, который остался жить на материке, чтобы почтить память погибших от вируса ярости, и даже приспособился к выживанию среди инфицированных. В предыдущей части зрители лишь частично познакомились с ним, но было очевидно, что он еще сыграет более весомую роль в этой истории.

Также, как видно в трейлере, во втором фильме более подробно расскажут историю Самсона – сверхразвитого физически альфы из рядов инфицированных, роль которого сыграл британский боец ММА Чхи Льюис-Парри ("Гладиатор II", "Крейвен-охотник"). Вероятно, зрителям также немного больше расскажут о его жизни до эпидемии.

Кроме того, в сиквеле на передний план выйдет безумный культ под руководство Джимми Кристала в исполнении Джека О'Коннелла ("Несломленный", "Эми Уайнхауз: Back To Black", "Грешники", сериал "Северные воды") – в предыдущей части этот персонаж был представлен лишь вскользь, в самом начале еще до эпидемии и в самом конце, когда его пути пересеклись с парнем-подростком Спайком, главным героем "28 лет спустя". На сколько же в этой части будет задействован сам Спайк в исполнении дебютанта Альфи Уильямса и его отец Джейми в исполнении Аарона Тейлора-Джонсона ("Пипец", "Мстители: Эра Альтрона", "Скоростной поезд", "Каскадер", "Носферату"), пока что неизвестно.

Одновременно, остается интригой, появится ли в этой части Киллиан Мерфи – главная звезда первого фильма всей франшизы "28 дней спустя", вышедшего в 2002 году. Слухи о такой вероятности ходят давно, и на это даже намекал сам Дэнни Бойл, однако пока никакой конкретики на этот счет нет.

В отличие от предыдущего фильма, создатель франшизы "28 дней спустя" Дэнни Бойл, в "28 лет спустя 2" выступит лишь как продюсер.

Тем временем, режиссуру фильма доверили Нии ДаКости – режиссеру успешного хоррора "Кэндимен" и провального супергеройского экшна "Марвелы".

При этом сценарий к обоим фильмам написал Алекс Гарленд, также автор сценария к "28 дней спустя" и режиссер фильмов "Ex Machina", "Аннигиляция", "Мужской род", "Восстание штатов" и "Боевые действия".

Съемки обеих частей "28 лет спустя" проходили параллельно летом 2024 года.



Отметим, что в начале 2025 года Дэнни Бойл объявил, что "28 лет спустя" будет трилогией – он сам займется режиссурой финальной части, а сценарий к ней опять же напишет Алекс Гарленд.

Также добавим, что для полноты картинки стоит пересмотреть два первых фильма франшизы – "28 дней спустя" 2002 года с Киллианом Мерфи и "28 недель спустя" 2007 года с Джереми Реннером. Первый фильм снимал сам Дэнни Бойл по сценарию Алекса Гарленда, а второй – Хуан Карлос Фреснадильо по собственному сценарию. Фильмы получились очень разные по атмосфере и стилю, но оба имеют положительные оценки критиков и дают больше представления об этой вселенной.

