Шакира и Дженнифер Лопес свели публику с ума фееричным выступлением на Super Bowl (фоторепортаж, видео)

Шакира появилась на сцене с песнями She Wolf, Empire, Whenever, Wherever в потрясающем красном наряде - сверкающих топе и мини-юбке.

В Майами на арене Hard Rock Stadium состоялся Супербоул-2020 - финал национального чемпионата по американскому футболу, в котором сошлись команды "Канзас-Сити Чифс" и "Сан-Франциско Форти Найнерс".

Решающий поединок НФЛ каждый год становится самым дорогим спортивным событием в мире. В перерыве аудиторию, которая составляет более 100 миллионов человек, развлекали певицы Дженнифер Лопес и Шакира.

Читайте такжеПрозрачные платья и шокирующие декольте: лучшие наряды звезд на премии BAFTA 2020 (фоторепортаж)

Шакира появилась на сцене с песнями She Wolf, Empire, Whenever, Wherever в потрясающем красном наряде - сверкающих топе и мини-юбке, которые подчеркнули достоинства ее фигуры. Затем вместе с Bad Bunny она исполнила хит Карди Би I Like It и свой трек Chantaje.

На смену Шакире пришла Дженнифер Лопес - она появилась перед зрителями в открытом кожаном комбинезоне с песнями Jenny From The Block, Get Right, Waiting For Tonight.

Средняя цена билета на стадион составила порядка 6390 долларов (минимальная - 2500 долларов).