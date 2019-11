"Рано-вранці я зілля копала": MARUV выпустила клип на новую песню (видео)

Отметим, что это первая песня MARUV, где есть украинский текст.

В начале ноября украинская певица MARUV представила свой новый проект под названием Hellcat Story. Каждую неделю на YouTube-канале звезды выходил новый сингл и клип на него. Сегодня же в сети было опубликовано финальное музыкальное видео на песню If You Want Her, после которого проект Hellcat Story наконец сложился в единую историю - музыкальный мистический сериал под названием Hellcat Story.

В центре сюжета нового музыкального сериала лежит история одной несчастной любви. В первом ролике MARUV делает все, чтобы заполучить любимого, а во втором наслаждается временем, проведенным вместе с ним. В третьем музыкальном видео назревает конфликт - героиня MARUV узнает, что любимый мужчина ей не верен и просит его больше не тратить ее время попусту.

Кульминация истории наступает в финальном клипе - героиня приняла то, что любимый предпочел ей другую. Однако перед тем, как окончательно отпустить эту историю, она подмешивает неверному возлюбленному зелье и признается, что отравила его.

"У неділю рано-вранці я зілля копала. Я ним милого труїла - себе рятувала", - поет девушка.