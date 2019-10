"Лестница Джокера" в Нью-Йорке стала туристической локацией – местные жители недовольны (фото)

В соцсетях обсуждают возможность сделать вход на лестницу платным.

Сцена из нового фильма «Джокер», где герой Хоакина Феникса танцует на лестнице, стала мемом еще до выхода картины в прокат. Сейчас место ее съемки облюбовали туристы, вызывающие недовольство местных жителей.

Как сообщает DTF, лестница находится в районе Бронкс. Эта часть города традиционно не пользуется популярностью среди туристов, являясь одним из самых неблагополучных районов Нью-Йорка.

Тем не менее, после выхода фильма на лестнице всегда людно, а Instagram наводнили сотни сделанных там фотографий.

Жители Бронкса начали выражать свое неудовольствие наплывом туристов в соцсетях. Некоторые говорят о возможности сделать вход на лестницу платным.

legally as a bronx resident you're allowed and encouraged to tax anyone visiting the joker stairs — Desus Nice (@desusnice) 17 октября 2019 г.

I’m about to stand in front of the 167 stairs with my camera and charge people for pictures. — Lords (@lousmariaa) 17 октября 2019 г.

Многие так же обращают на то, что Бронкс страдает от высокого уровня преступности, и неосторожных туристов там могут ограбить.

those awful stairs on 167 are now renamed “the joker stairs” so i just want to remind everyone that the bronx is not a friendly place for tourist attractions you will get robbed beloved pic.twitter.com/YJuiiAreEM — bella goth (@kailaniskye) 15 октября 2019 г.

Now everyone wants to take pics at the 167 stairs! Ok, I don’t wanna hear shit when people either get robbed or break an ankle. 😂🃏 #Joker#TheJokesGonnaBeOnYou Siguen Jodiendo! 🤦🏻‍♀️ #TheBronxpic.twitter.com/EbajF5yPEH — Vee🦋 (@Vee1313) 18 октября 2019 г.

Напомним, картина «Джокер» режиссера Тодда Филлипса завоевала главный приз Венецианского кинофестиваля. После выхода в прокат фильм побил рекорд кассового сбора, собрав за выходные $93 миллиона.

При этом, в США фильм спровоцировал скандал: картину обвиняли в романтизации насилия и неправильной презентации людей с психическими заболеваниями.