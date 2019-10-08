"Джокер" побил рекорд кассового сбора: за выходные – $93 миллиона

Киноленту признали самой успешной среди вышедших в октябре.

"Джокер" за выходные побил рекорд кассовых сборов, собрав 93,5 миллиона долларов, и является самым успешным из всех фильмов, вышедших на экраны в октябре.

Об этом пишет REUTERS.

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Издание указывает, что лента об известном преступнике легко побила прошлогодний рекорд, установленный «Веномом», который собрал 80 миллионов долларов за такой же промежуток времени.

В рейтинг наиболее успешных кинолент попали также: мультфильм "Эверест", фильмы "Аббатство Даунтон", "Мошенницы с Уолл-Стрит", вторая часть "Оно".

Фильм Тодда Филлипса стал первым, который более-менее подробно показывает процесс "мутации" безобидного комика Артура Флека в Джокера и раскрывает предпосылки к возникновению этого безжалостного убийцы.

Зрителя подводят к «рождению» Джокера очень плавно и постепенно, буквально, разжевывая каждый жизненный этап, повлекший за собой его преобразования. Ведь сначала Артур был вполне себе безобидным человеком с некоторыми психическими отклонениями. Он ходил на обычную работу, жил в обычном доме. Но каждое столкновение с человеческой жестокостью, физическим насилием «ломает» его.