Звезды «Американского пирога» воссоединились по случаю двадцатилетия фильма (фото, видео)

Актеры собрались вместе в рамках ивента, посвященного 20 годовщине выхода фильма на экраны.

Американская актриса Элисон Ханниган опубликовала фотографию с актерским составом нашумевшей молодежной комедии «Американский пирог», где исполнила одну из главных ролей. В этом году фильму исполнилось 20 лет.

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На снимке, кроме Ханниган, позируют Джейсон Биггс, Шон Уильям, Крис Клейн, Тара Рид и Наташа Лионн. Публикация сопровождается хэштегом #AmericanPie20.

Актеры «Американского пирога» собрались вместе в рамках организованного Entertainment Tonight ивента, посвященного 20 годовщине выхода фильма на экраны.

We’re revealing on-set crushes, BTS secrets and... what REALLY happened with that 🥧! Don't miss the two-part reunion event, tomorrow and Wednesday on ET. #AmericanPie20pic.twitter.com/Id7o7li3Ot — Entertainment Tonight (@etnow) 8 июля 2019 г.

Первая часть «Американского пирога» вышла на экраны в США летом 1999 года. Фильм с бюджетом в 11 млн долларов «выстрелил» в прокате, собрав по всему миру более 235 млн, получил несколько сиквелов и приобрел почти культовый статус.

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