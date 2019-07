Звезды «Американского пирога» воссоединились по случаю двадцатилетия фильма (фото, видео)

Американская актриса Элисон Ханниган опубликовала фотографию с актерским составом нашумевшей молодежной комедии «Американский пирог», где исполнила одну из главных ролей. В этом году фильму исполнилось 20 лет.

На снимке, кроме Ханниган, позируют Джейсон Биггс, Шон Уильям, Крис Клейн, Тара Рид и Наташа Лионн. Публикация сопровождается хэштегом #AmericanPie20.

Актеры «Американского пирога» собрались вместе в рамках организованного Entertainment Tonight ивента, посвященного 20 годовщине выхода фильма на экраны.

We’re revealing on-set crushes, BTS secrets and... what REALLY happened with that 🥧! Don't miss the two-part reunion event, tomorrow and Wednesday on ET. #AmericanPie20pic.twitter.com/Id7o7li3Ot