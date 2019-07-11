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Звезды «Американского пирога» воссоединились по случаю двадцатилетия фильма (фото, видео)

17:01, 11 июля 2019
Кино и музыка
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Звезды "Американского пирога" - 20 лет спустя / Twitter - alyson hannigan

Американская актриса Элисон Ханниган опубликовала фотографию с актерским составом нашумевшей молодежной комедии «Американский пирог», где исполнила одну из главных ролей. В этом году фильму исполнилось 20 лет.

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На снимке, кроме Ханниган, позируют Джейсон Биггс, Шон Уильям, Крис Клейн, Тара Рид и Наташа Лионн. Публикация сопровождается хэштегом #AmericanPie20.

Актеры «Американского пирога» собрались вместе в рамках организованного Entertainment Tonight ивента, посвященного 20 годовщине выхода фильма на экраны.

Первая часть «Американского пирога» вышла на экраны в США летом 1999 года. Фильм с бюджетом в 11 млн долларов «выстрелил» в прокате, собрав по всему миру более 235 млн, получил несколько сиквелов и приобрел почти культовый статус.

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Теги: #США#кино#актеры