Вышел первый трейлер новых "Ангелов Чарли" (видео)

Роли исполнили Кристен Стюарт, Наоми Скотт, Элизабет Бэнкс, Элла Балинска. Лента выйдет в ноябре 2019 года.

На канале Movieclips Trailers в YouTube разместили трейлер фильма "Ангелы Чарли". Это ремейк одноименной картины 2000 года.

Читайте такжеВ сети появился ролик со съемок нового Джеймса Бонда (видео)

Главные героини - шпионки, работающие на международное агенство Townsend и босса Чарли. Режиссер - Элизабет Бэнкс. Роли исполнили Кристен Стюарт, Наоми Скотт, Элизабет Бэнкс, Элла Балинска. Лента выйдет в ноябре 2019 года.

В 2000 и 2003 году были сняты два полнометражных фильма «Ангелы Чарли» и «Ангелы Чарли: Только вперед» от режиссера Макджи, главные роли в которых исполнили Камерон Диас, Дрю Бэрримор и Люси Лью.

Как сообщал УНИАН, ранее в сети появились красочные постеры с героями фильма "Король Лев".