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Вышел первый трейлер новых "Ангелов Чарли" (видео)

16:16, 02 июля 2019
Кино и музыка
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Главные героини - шпионки, работающие на международное агенство Townsend и босса Чарли. Режиссер - Элизабет Бэнкс. Роли исполнили Кристен Стюарт, Наоми Скотт, Элизабет Бэнкс, Элла Балинска. Лента выйдет в ноябре 2019 года. 

В 2000 и 2003 году были сняты два полнометражных фильма «Ангелы Чарли» и «Ангелы Чарли: Только вперед» от режиссера Макджи, главные роли в которых исполнили Камерон Диас, Дрю Бэрримор и Люси Лью.

Как сообщал УНИАН, ранее в сети появились красочные постеры с героями фильма "Король Лев".

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Теги: #трейлер#фильмы и сериалы