Известный одесский ресторатор Савва Либкин поделился рецептом чахохбили (видео)

Савва Либкин в прямом эфире рассказал и показал, как приготовить известное грузинское блюдо.

Одесский ресторатор Савва Либкин рассказал и показал в прямом эфире, как готовить чахохбили. Помогал ему давать мастер-класс предприниматель Андрей Здесенко.

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Во время эфира они показали все секреты вкусного блюда, а также обсудили грузинские застолья, куриный фитнес, связь рецептов и рецепторов, а ещё открыли вакансию рубщика кур.

Эфир проводился в одесском ресторане «Дача», а УНИАН показывал прямую трансляцию на своей странице в Facebook.

Отметим, чахохбили - традиционная второе блюдо грузинской кухни, разновидность рагу. Название происходит от слова ხოხობი, хохоби («фазан»), поскольку в древности ее готовили именно из этой птицы. В 21 веке фазана обычно заменяют курицей. Также обязательными компонентами чахохбили является помидоры, пряности и чеснок.

Рецепт чахохбили от Саввы Либкина

Ингредиенты на 4 порции:

Цыпленок фермерский 2 кг

Помидоры 1 кг

Итальянские помидоры в собственном соку 1 кг

Чеснок 100 гр

Лук репчатый 200 гр

Вино белое 300 мл

Зелень: кинза, петрушка, тархун, базилик, реган, лук зеленый

Специи: савойская соль, сахар, перец, хмели-сунели, усхо-сунель, грузинская аджика.

Способ приготовления:

Цыпленка, весом 900гр-1кг нарезаем на 7 частей. Помидоры бланшируем 15 секунд в кипящей воде, после чего остужаем в воде со льдом, снимаем шкурку. Репчатый лук нарезаем некрупным кубиком, чеснок нарезаем слайсами. Всю зелень крупно нарезаем.

Цыплят обжариваем без масла на сковороде со всех сторон до образования золотистой корочки и перекладываем в казан. К цыпленку добавляем репчатый лук и чеснок, обжариваем помешивая, после чего вливаем вино, даем ему выпариться.

В это время бланшированные помидоры и томаты в собственном соку перебиваем блендером и добавляем к цыпленку.

Блюдо должно 15 минут медленно кипеть, после чего довести его до вкуса специями и украсить большим количеством зелени.

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