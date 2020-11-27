Рождественский пост связан с одним из важнейших христианских праздников – Рождеством Христовым. Это последний многодневный пост в году, который является подготовкой к празднованию важного события – рождения Иисуса Христа.
Рождественский пост 2020-2021: даты начала и окончания
Читайте такжеПраздники и выходные в Украине 2021: календарь на следующий годРождественский пост еще называют Филипповым, ведь заговенье (последний день, когда можно есть все вволю) приходятся на 27 ноября, когда отмечается память апостола Филиппа.
В сам пост православные христиане входят 28 ноября и соблюдают его в течение 40 дней. Завершается данный пост традиционно в канун Рождества Христова уже в следующем году, то есть последним днем нынешнего будет 6 января 2021 года.
Что можно и запрещено есть в Рождественский пост
Как и во время любого другого поста, согласно церковному монастырскому уставу, под запрет в Рождественский подпадают мясо, яйца, молоко и молочные продукты. Основу же постного стола в данный период составляют овощи, фрукты, каши, грибы, бобовые, орехи.
Так, до 19 декабря в понедельник можно есть горячую пищу без растительного масла, в среду и пятницу – строгий пост (сухоядение – можно лишь овощи, фрукты, хлеб). Во вторник, четверг, субботу и воскресенье – разрешено употреблять пищу с растительным маслом.
Рыба в Рождественский пост разрешается в субботние и воскресные дни, а также в большие церковные праздники такие, как Введение Пресвятой Богородицы и святителя Николая.
В последнюю неделю поста, со 2 января по 6 января, ограничения ужесточаются – рыба не разрешается даже в субботу и воскресенье.
Мирянам необязательно соблюдать Рождественский пост при всей строгости. Так, можно отказаться от дней сухоядения, но лучше всего обсудить норму поста со своим духовником или со священником, у которого чаще всего они исповедуются.
Меню в Рождественский пост: питание по дням
- 28 ноября (суббота) - разрешенная рыба, морепродукты, горячая пища с растительным маслом;
- 29 ноября (воскресенье) - разрешенные рыба, морепродукты, горячая пища с растительным маслом;
- 30 ноября (понедельник) - разрешенная горячая пища без растительного масла;
- 1 декабря (вторник) - рыба, горячая пища с растительным маслом;
- 2 декабря (среда) - сухоядение (разрешены хлеб, соль, вода, сухофрукты, свежие овощи и фрукты, мед, орехи);
- 3 декабря (четверг) - разрешенная рыба и морепродукты, горячая пища с растительным маслом;
- 4 декабря (пятница) - в честь праздника Введения Богородицы разрешаются к употреблению рыба, блюда с растительным маслом и вино.
- 5 декабря (суббота) - можно есть рыбу, морепродукты, горячую пищу с растительным маслом;
- 6 декабря (воскресенье) - можно есть рыбу, морепродукты, горячую пищу с растительным маслом;
- 7 декабря (понедельник) - разрешается горячая пища без растительного масла: постные супы, каши, тушеные овощи и грибы;
- 8 декабря (вторник) - рыба, морепродукты, горячая пища с растительным маслом;
- 9 декабря (среда) - сухоядение (разрешены хлеб, соль, вода, сухофрукты, свежие овощи и фрукты, мед, орехи);
- 10 декабря (четверг) - рыба и морепродукты, горячая пища с растительным маслом;
- 11 декабря (пятница) - сухоядение (разрешены хлеб, соль, вода, сухофрукты, свежие овощи и фрукты, мед, орехи);
- 12 декабря (суббота) - можно есть рыбу, морепродукты, горячую пищу с растительным маслом;
- 13 декабря (воскресенье) - можно есть рыбу, морепродукты, горячую пищу с растительным маслом;
- 14 декабря (понедельник) - разрешена горячая пища без растительного масла: постные супы, каши, тушеные овощи и грибы;
- 15 декабря (вторник) - рыба, морепродукты, горячая пища с растительным маслом;
- 16 декабря (среда) - сухоядение (разрешены хлеб, соль, вода, сухофрукты, свежие овощи и фрукты, мед, орехи);
- 17 декабря (четверг) - рыба и морепродукты, горячая пища с растительным маслом;
- 18 декабря (пятница) - сухоядение (разрешены хлеб, соль, вода, сухофрукты, свежие овощи и фрукты, мед, орехи);
- 19 декабря (суббота) - День святого Николая, разрешается есть рыбу, горячую пищу с растительным маслом, выпить немного вина;
- 20 декабря (воскресенье) - можно есть рыбу, морепродукты, горячую пищу с растительным маслом;
- 21 декабря (понедельник) - горячая пища без растительного масла: постные супы, каши, тушеные овощи и грибы;
- 22 декабря (вторник) - горячая пища с растительным маслом: постные супы, каши, тушеные овощи и грибы;
- 23 декабря (среда) - сухоядение (хлеб, соль, вода, сухофрукты, свежие овощи и фрукты, мед, орехи);
- 24 декабря (четверг) - горячая пища с растительным маслом: постные супы, каши, тушеные овощи и грибы;
- 25 декабря (пятница) - сухоядение (хлеб, соль, вода, сухофрукты, свежие овощи и фрукты, мед, орехи);
- 26 декабря (суббота) - можно есть рыбу, морепродукты, горячую пищу с растительным маслом;
- 27 декабря (воскресенье) - можно есть рыбу, морепродукты, горячую пищу с растительным маслом;
- 28 декабря (понедельник) - горячая пища без растительного масла: постные супы, каши, тушеные овощи и грибы;
- 29 декабря (вторник) - горячая пища с растительным маслом: постные супы, каши, тушеные овощи и грибы;
- 30 декабря (среда) - сухоядение (хлеб, соль, вода, сухофрукты, свежие овощи и фрукты, мед, орехи);
- 31 декабря (четверг) - горячая пища с растительным маслом: постные супы, каши, тушеные овощи и грибы;
- 1 января (пятница) - сухоядение (хлеб, соль, вода, сухофрукты, свежие овощи и фрукты, мед, орехи);
- 2 января (суббота) - разрешается горячая пища с растительным маслом: постные супы, каши, тушеные овощи и грибы;
- 3 января (воскресенье) - разрешается горячая пища с растительным маслом: постные супы, каши, тушеные овощи и грибы;
- 4 января (понедельник) - сухоядение (хлеб, соль, вода, сухофрукты, свежие овощи и фрукты, мед, орехи);
- 5 января (вторник) - разрешена горячая пища без растительного масла: постные супы, каши, тушеные или вареные овощи и грибы;
- 6 января (среда) - Рождественский сочельник, сухоядение: (хлеб, соль, вода, сухофрукты, свежие овощи и фрукты, мед, орехи).
Правила Рождественского поста: что можно и запрещено делать
Читайте такжеВыходные на Новый год в 2021 году: сколько будут отдыхать украинцы в январеВ течение 40-дневного Рождественского поста следует делать добро, воздержаться от дурных мыслей, обид и соблазнов. Не злиться, не злословить и не осуждать, а также прощать своих обидчиков и каяться в грехах. Перед началом поста желательно исповедоваться.
Не приветствуются в период поста празднование свадеб и громких дней рождений, а также употребление спиртных напитков.
Также церковь советует воздержаться от супружеской близости.
Целью Рождественского поста является очищение себя покаянием, молитвой и постом, чтобы с чистым сердцем, душой и телом благоговейно встретить рождение Иисуса Христа. Гастрономическая составляющая является лишь средством для правильной духовной жизни, основанной на молитве и таинствах покаяния и причастия.
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