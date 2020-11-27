Этот многодневный пост является своеобразной подготовкой к важному православному празднику – Рождеству Христову.

Рождественский пост связан с одним из важнейших христианских праздников – Рождеством Христовым. Это последний многодневный пост в году, который является подготовкой к празднованию важного события – рождения Иисуса Христа.

Рождественский пост 2020-2021: даты начала и окончания

Читайте такжеПраздники и выходные в Украине 2021: календарь на следующий годРождественский пост еще называют Филипповым, ведь заговенье (последний день, когда можно есть все вволю) приходятся на 27 ноября, когда отмечается память апостола Филиппа.

В сам пост православные христиане входят 28 ноября и соблюдают его в течение 40 дней. Завершается данный пост традиционно в канун Рождества Христова уже в следующем году, то есть последним днем нынешнего будет 6 января 2021 года.

Что можно и запрещено есть в Рождественский пост

Как и во время любого другого поста, согласно церковному монастырскому уставу, под запрет в Рождественский подпадают мясо, яйца, молоко и молочные продукты. Основу же постного стола в данный период составляют овощи, фрукты, каши, грибы, бобовые, орехи.

Так, до 19 декабря в понедельник можно есть горячую пищу без растительного масла, в среду и пятницу – строгий пост (сухоядение – можно лишь овощи, фрукты, хлеб). Во вторник, четверг, субботу и воскресенье – разрешено употреблять пищу с растительным маслом.

Рыба в Рождественский пост разрешается в субботние и воскресные дни, а также в большие церковные праздники такие, как Введение Пресвятой Богородицы и святителя Николая.

В последнюю неделю поста, со 2 января по 6 января, ограничения ужесточаются – рыба не разрешается даже в субботу и воскресенье.

Мирянам необязательно соблюдать Рождественский пост при всей строгости. Так, можно отказаться от дней сухоядения, но лучше всего обсудить норму поста со своим духовником или со священником, у которого чаще всего они исповедуются.

Меню в Рождественский пост: питание по дням

28 ноября (суббота) - разрешенная рыба, морепродукты, горячая пища с растительным маслом;

(суббота) - разрешенная рыба, морепродукты, горячая пища с растительным маслом; 29 ноября (воскресенье) - разрешенные рыба, морепродукты, горячая пища с растительным маслом;

(воскресенье) - разрешенные рыба, морепродукты, горячая пища с растительным маслом; 30 ноября (понедельник) - разрешенная горячая пища без растительного масла;

(понедельник) - разрешенная горячая пища без растительного масла; 1 декабря (вторник) - рыба, горячая пища с растительным маслом;

(вторник) - рыба, горячая пища с растительным маслом; 2 декабря (среда) - сухоядение (разрешены хлеб, соль, вода, сухофрукты, свежие овощи и фрукты, мед, орехи);

(среда) - сухоядение (разрешены хлеб, соль, вода, сухофрукты, свежие овощи и фрукты, мед, орехи); 3 декабря (четверг) - разрешенная рыба и морепродукты, горячая пища с растительным маслом;

4 декабря (пятница) - в честь праздника Введения Богородицы разрешаются к употреблению рыба, блюда с растительным маслом и вино.

(пятница) - в честь праздника Введения Богородицы разрешаются к употреблению рыба, блюда с растительным маслом и вино. 5 декабря (суббота) - можно есть рыбу, морепродукты, горячую пищу с растительным маслом;

(суббота) - можно есть рыбу, морепродукты, горячую пищу с растительным маслом; 6 декабря (воскресенье) - можно есть рыбу, морепродукты, горячую пищу с растительным маслом;

(воскресенье) - можно есть рыбу, морепродукты, горячую пищу с растительным маслом; 7 декабря (понедельник) - разрешается горячая пища без растительного масла: постные супы, каши, тушеные овощи и грибы;

(понедельник) - разрешается горячая пища без растительного масла: постные супы, каши, тушеные овощи и грибы; 8 декабря (вторник) - рыба, морепродукты, горячая пища с растительным маслом;

(вторник) - рыба, морепродукты, горячая пища с растительным маслом; 9 декабря (среда) - сухоядение (разрешены хлеб, соль, вода, сухофрукты, свежие овощи и фрукты, мед, орехи);

(среда) - сухоядение (разрешены хлеб, соль, вода, сухофрукты, свежие овощи и фрукты, мед, орехи); 10 декабря (четверг) - рыба и морепродукты, горячая пища с растительным маслом;

(четверг) - рыба и морепродукты, горячая пища с растительным маслом; 11 декабря (пятница) - сухоядение (разрешены хлеб, соль, вода, сухофрукты, свежие овощи и фрукты, мед, орехи);

(пятница) - сухоядение (разрешены хлеб, соль, вода, сухофрукты, свежие овощи и фрукты, мед, орехи); 12 декабря (суббота) - можно есть рыбу, морепродукты, горячую пищу с растительным маслом;

(суббота) - можно есть рыбу, морепродукты, горячую пищу с растительным маслом; 13 декабря (воскресенье) - можно есть рыбу, морепродукты, горячую пищу с растительным маслом;

(воскресенье) - можно есть рыбу, морепродукты, горячую пищу с растительным маслом; 14 декабря (понедельник) - разрешена горячая пища без растительного масла: постные супы, каши, тушеные овощи и грибы;

(понедельник) - разрешена горячая пища без растительного масла: постные супы, каши, тушеные овощи и грибы; 15 декабря (вторник) - рыба, морепродукты, горячая пища с растительным маслом;

(вторник) - рыба, морепродукты, горячая пища с растительным маслом; 16 декабря (среда) - сухоядение (разрешены хлеб, соль, вода, сухофрукты, свежие овощи и фрукты, мед, орехи);

(среда) - сухоядение (разрешены хлеб, соль, вода, сухофрукты, свежие овощи и фрукты, мед, орехи); 17 декабря (четверг) - рыба и морепродукты, горячая пища с растительным маслом;

(четверг) - рыба и морепродукты, горячая пища с растительным маслом; 18 декабря (пятница) - сухоядение (разрешены хлеб, соль, вода, сухофрукты, свежие овощи и фрукты, мед, орехи);

(пятница) - сухоядение (разрешены хлеб, соль, вода, сухофрукты, свежие овощи и фрукты, мед, орехи); 19 декабря (суббота) - День святого Николая, разрешается есть рыбу, горячую пищу с растительным маслом, выпить немного вина;

(суббота) - День святого Николая, разрешается есть рыбу, горячую пищу с растительным маслом, выпить немного вина; 20 декабря (воскресенье) - можно есть рыбу, морепродукты, горячую пищу с растительным маслом;

21 декабря (понедельник) - горячая пища без растительного масла: постные супы, каши, тушеные овощи и грибы;

(понедельник) - горячая пища без растительного масла: постные супы, каши, тушеные овощи и грибы; 22 декабря (вторник) - горячая пища с растительным маслом: постные супы, каши, тушеные овощи и грибы;

(вторник) - горячая пища с растительным маслом: постные супы, каши, тушеные овощи и грибы; 23 декабря (среда) - сухоядение (хлеб, соль, вода, сухофрукты, свежие овощи и фрукты, мед, орехи);

(среда) - сухоядение (хлеб, соль, вода, сухофрукты, свежие овощи и фрукты, мед, орехи); 24 декабря (четверг) - горячая пища с растительным маслом: постные супы, каши, тушеные овощи и грибы;

(четверг) - горячая пища с растительным маслом: постные супы, каши, тушеные овощи и грибы; 25 декабря (пятница) - сухоядение (хлеб, соль, вода, сухофрукты, свежие овощи и фрукты, мед, орехи);

(пятница) - сухоядение (хлеб, соль, вода, сухофрукты, свежие овощи и фрукты, мед, орехи); 26 декабря (суббота) - можно есть рыбу, морепродукты, горячую пищу с растительным маслом;

(суббота) - можно есть рыбу, морепродукты, горячую пищу с растительным маслом; 27 декабря (воскресенье) - можно есть рыбу, морепродукты, горячую пищу с растительным маслом;

(воскресенье) - можно есть рыбу, морепродукты, горячую пищу с растительным маслом; 28 декабря (понедельник) - горячая пища без растительного масла: постные супы, каши, тушеные овощи и грибы;

(понедельник) - горячая пища без растительного масла: постные супы, каши, тушеные овощи и грибы; 29 декабря (вторник) - горячая пища с растительным маслом: постные супы, каши, тушеные овощи и грибы;

(вторник) - горячая пища с растительным маслом: постные супы, каши, тушеные овощи и грибы; 30 декабря (среда) - сухоядение (хлеб, соль, вода, сухофрукты, свежие овощи и фрукты, мед, орехи);

(среда) - сухоядение (хлеб, соль, вода, сухофрукты, свежие овощи и фрукты, мед, орехи); 31 декабря (четверг) - горячая пища с растительным маслом: постные супы, каши, тушеные овощи и грибы;

(четверг) - горячая пища с растительным маслом: постные супы, каши, тушеные овощи и грибы; 1 января (пятница) - сухоядение (хлеб, соль, вода, сухофрукты, свежие овощи и фрукты, мед, орехи);

(пятница) - сухоядение (хлеб, соль, вода, сухофрукты, свежие овощи и фрукты, мед, орехи); 2 января (суббота) - разрешается горячая пища с растительным маслом: постные супы, каши, тушеные овощи и грибы;

(суббота) - разрешается горячая пища с растительным маслом: постные супы, каши, тушеные овощи и грибы; 3 января (воскресенье) - разрешается горячая пища с растительным маслом: постные супы, каши, тушеные овощи и грибы;

(воскресенье) - разрешается горячая пища с растительным маслом: постные супы, каши, тушеные овощи и грибы; 4 января (понедельник) - сухоядение (хлеб, соль, вода, сухофрукты, свежие овощи и фрукты, мед, орехи);

(понедельник) - сухоядение (хлеб, соль, вода, сухофрукты, свежие овощи и фрукты, мед, орехи); 5 января (вторник) - разрешена горячая пища без растительного масла: постные супы, каши, тушеные или вареные овощи и грибы;

(вторник) - разрешена горячая пища без растительного масла: постные супы, каши, тушеные или вареные овощи и грибы; 6 января (среда) - Рождественский сочельник, сухоядение: (хлеб, соль, вода, сухофрукты, свежие овощи и фрукты, мед, орехи).

Правила Рождественского поста: что можно и запрещено делать

Читайте такжеВыходные на Новый год в 2021 году: сколько будут отдыхать украинцы в январеВ течение 40-дневного Рождественского поста следует делать добро, воздержаться от дурных мыслей, обид и соблазнов. Не злиться, не злословить и не осуждать, а также прощать своих обидчиков и каяться в грехах. Перед началом поста желательно исповедоваться.

Не приветствуются в период поста празднование свадеб и громких дней рождений, а также употребление спиртных напитков.

Также церковь советует воздержаться от супружеской близости.

Целью Рождественского поста является очищение себя покаянием, молитвой и постом, чтобы с чистым сердцем, душой и телом благоговейно встретить рождение Иисуса Христа. Гастрономическая составляющая является лишь средством для правильной духовной жизни, основанной на молитве и таинствах покаяния и причастия.

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Автор: Алина Вишневская