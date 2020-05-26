Ароматное и нежное ризотто: как приготовить идеальное блюдо
Ризотто – это традиционное блюдо итальянской кухни, очень популярное во всем мире. Готовят его из крахмалистого круглозерного риса особого сорта с добавлением бульона. Правильно приготовленное ризотто имеет кремовую структуру и насыщенный аромат.
Читайте такжеВкусно, сытно, ароматно: как правильно приготовить домашние пельмени
Именно рис и бульон являются неизменными составляющими данного блюда, а вот остальные ингредиенты могут варьироваться. Ароматное и нежное ризотто может быть как с морепродуктами, овощами, грибами, курицей или сыром – зависит от содержимого вашего холодильника и кулинарной фантазии.
Хотя определенного рецепта ризотто не существует, основное правило – кремообразная структура и чуть твердоватый внутри рис. Лучшими для этого блюда считаются такие сорта риса, как "арборио", "карнароли", "бальдо" и "виалоне нано". Чтобы придать дополнительную вязкость, в рис добавляют бульон или воду, и готовится ризотто при постоянном помешивании.
Ризотто по-милански
- Рис – 400 г
- Куриный бульон – 1,5 л
- Сыр пармезан – 50 г
- Лук репчатый – 200 г
- Лук-порей – 100 г
- Чеснок – 2 зубчика
- Шафран – на кончике ножа
- Помидоры – 100 г
- Сливочное масло – 120 г
- Оливковое масло – 50 мл
- Белое сухое вино – 200 мл
- Петрушка – 20 г
- Соль – по вкусу
- Перец черный молотый – по вкусу
Развести в 50 мл кипятка щепотку шафрана. Репчатый лук, чеснок и порей мелко порезать.
На смеси сливочного и подсолнечного масла (100 г сливочного и 50 мл оливкового) обжарить до почти прозрачной мягкости лук, добавить чеснок и порей и обжарить их до появления чесночного аромата. Добавить рис и жарить его с овощами 2-3 минуты. Рис должен хорошо пропитаться маслом.
Влить треть имеющегося бульона, белое вино и варить рис, постоянно помешивая. Как только бульон закипит, уменьшить огонь, чтобы жидкость только слегка булькала. Варить, постоянно помешивая и добавляя бульон. Через несколько минут влить в рис настой шафрана, продолжать помешивать и доливать бульон.
Минут через 15 можно начать пробовать рис – он должен быть почти готов, только внутри рисинки должны быть еще немного твердые. Посолить и поперчить ризотто, перемешать его с мелко нарубленной петрушкой, добавить еще немного бульона, оставшееся сливочное масло (20 г), варить 2 минуты, помешивая.
Снять с огня и разложить по тарелкам. Добавить в каждую немного салата из мелко нарезанных помидоров и лука, перемешанных с оливковым маслом, и посыпать тертым пармезаном.
Ризотто с курятиной
- Рис арборио – 500 г
- Куриное филе (порезанное полосками) – 900 г
- Куриный бульон – 2,5 ст.
- Масло сливочное – 125 г
- Белое сухое вино – 150 г
- Лук репчатый (мелко рубленая) – 1 шт.
- Шафрановые рыльца (молотые) – 1 ч.л.
- Сыр пармезан (измельченный) – 55 г
- Соль и черный молотый перец – по вкусу
- Листики петрушки – для украшения
В глубокой сковороде растопить 55 г сливочного масла. Выложить на разогретую сковородку куриное филе и лук, жарить на среднем огне, помешивая, около 8-10 минут, до золотистого цвета.
Уменьшить огонь, добавить рис и продолжить жарить, помешивая, 2-3 минуты.
Добавить вино, шафран, соль и перец. Готовить, помешивая, пока вино полностью не испарится. Налить в сковороду 1/4 горячего бульона и готовить, помешивая, до испарения жидкости. Добавить еще 1/4 бульона и снова, помешивая, дождаться испарения жидкости. Делать так до тех пор, пока не закончится весь бульон и рис не приобретет кремообразную структуру. Этот процесс должен занять около 25 минут.
Подавать ризотто с курицей в порционных тарелках, украсив свежими листиками петрушки и посыпав оставшимся маслом и измельченным пармезаном.
Ризотто с морепродуктами
- Рис – 200 г
- Очищенные креветки – 450 г
- Сливочное масло – 3 ст. л.
- Куриный бульон – 950 мл
- Белое сухое вино – 350 мл
- Лук – 1 шт.
- Чеснок – 4 зубчика
- Лимон – 2 шт.
- Пармезан – 100 г
- Петрушка – несколько веточек
- Молотый красный перец – 1 ч.л.
- Соль – по вкусу
В сотейнике растопите одну ложку сливочного масла. Нарежьте лук небольшими кубиками и обжарьте на масле до мягкости. Добавьте один измельченный зубчик чеснока и готовьте еще пару минут.
Выложите к овощам рис и, помешивая, обжаривайте несколько минут. Частями влейте в сотейник горячий бульон и 250 мл вина.
На другой сковороде растопите оставшееся масло. Добавьте три измельченных зубчика чеснока, сок двух лимонов, часть рубленой петрушки и красный перец и готовьте 2 минуты, помешивая.
Выложите на сковороду креветки, приправить солью и обжаривайте их на среднем огне 3-4 минуты. Влейте вино и доведите до кипения.
Добавьте к рису креветки вместе с соусом, тертый пармезан и хорошо перемешайте. При необходимости подсолить. Перед подачей посыпьте ризотто рубленой петрушкой.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram