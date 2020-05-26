Ароматное и нежное ризотто: как приготовить идеальное блюдо

Это итальянское блюдо имеет насыщенный вкус и невероятный аромат. Отличный вариант для ужина.

Ризотто – это традиционное блюдо итальянской кухни, очень популярное во всем мире. Готовят его из крахмалистого круглозерного риса особого сорта с добавлением бульона. Правильно приготовленное ризотто имеет кремовую структуру и насыщенный аромат.

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Именно рис и бульон являются неизменными составляющими данного блюда, а вот остальные ингредиенты могут варьироваться. Ароматное и нежное ризотто может быть как с морепродуктами, овощами, грибами, курицей или сыром – зависит от содержимого вашего холодильника и кулинарной фантазии.

Хотя определенного рецепта ризотто не существует, основное правило – кремообразная структура и чуть твердоватый внутри рис. Лучшими для этого блюда считаются такие сорта риса, как "арборио", "карнароли", "бальдо" и "виалоне нано". Чтобы придать дополнительную вязкость, в рис добавляют бульон или воду, и готовится ризотто при постоянном помешивании.

Ризотто по-милански

Рис – 400 г

Куриный бульон – 1,5 л

Сыр пармезан – 50 г

Лук репчатый – 200 г

Лук-порей – 100 г

Чеснок – 2 зубчика

Шафран – на кончике ножа

Помидоры – 100 г

Сливочное масло – 120 г

Оливковое масло – 50 мл

Белое сухое вино – 200 мл

Петрушка – 20 г

Соль – по вкусу

Перец черный молотый – по вкусу

Развести в 50 мл кипятка щепотку шафрана. Репчатый лук, чеснок и порей мелко порезать.

На смеси сливочного и подсолнечного масла (100 г сливочного и 50 мл оливкового) обжарить до почти прозрачной мягкости лук, добавить чеснок и порей и обжарить их до появления чесночного аромата. Добавить рис и жарить его с овощами 2-3 минуты. Рис должен хорошо пропитаться маслом.

Влить треть имеющегося бульона, белое вино и варить рис, постоянно помешивая. Как только бульон закипит, уменьшить огонь, чтобы жидкость только слегка булькала. Варить, постоянно помешивая и добавляя бульон. Через несколько минут влить в рис настой шафрана, продолжать помешивать и доливать бульон.

Минут через 15 можно начать пробовать рис – он должен быть почти готов, только внутри рисинки должны быть еще немного твердые. Посолить и поперчить ризотто, перемешать его с мелко нарубленной петрушкой, добавить еще немного бульона, оставшееся сливочное масло (20 г), варить 2 минуты, помешивая.

Снять с огня и разложить по тарелкам. Добавить в каждую немного салата из мелко нарезанных помидоров и лука, перемешанных с оливковым маслом, и посыпать тертым пармезаном.

Ризотто с курятиной

Рис арборио – 500 г

Куриное филе (порезанное полосками) – 900 г

Куриный бульон – 2,5 ст.

Масло сливочное – 125 г

Белое сухое вино – 150 г

Лук репчатый (мелко рубленая) – 1 шт.

Шафрановые рыльца (молотые) – 1 ч.л.

Сыр пармезан (измельченный) – 55 г

Соль и черный молотый перец – по вкусу

Листики петрушки – для украшения

В глубокой сковороде растопить 55 г сливочного масла. Выложить на разогретую сковородку куриное филе и лук, жарить на среднем огне, помешивая, около 8-10 минут, до золотистого цвета.

Уменьшить огонь, добавить рис и продолжить жарить, помешивая, 2-3 минуты.

Добавить вино, шафран, соль и перец. Готовить, помешивая, пока вино полностью не испарится. Налить в сковороду 1/4 горячего бульона и готовить, помешивая, до испарения жидкости. Добавить еще 1/4 бульона и снова, помешивая, дождаться испарения жидкости. Делать так до тех пор, пока не закончится весь бульон и рис не приобретет кремообразную структуру. Этот процесс должен занять около 25 минут.

Подавать ризотто с курицей в порционных тарелках, украсив свежими листиками петрушки и посыпав оставшимся маслом и измельченным пармезаном.

Ризотто с морепродуктами

Рис – 200 г

Очищенные креветки – 450 г

Сливочное масло – 3 ст. л.

Куриный бульон – 950 мл

Белое сухое вино – 350 мл

Лук – 1 шт.

Чеснок – 4 зубчика

Лимон – 2 шт.

Пармезан – 100 г

Петрушка – несколько веточек

Молотый красный перец – 1 ч.л.

Соль – по вкусу

В сотейнике растопите одну ложку сливочного масла. Нарежьте лук небольшими кубиками и обжарьте на масле до мягкости. Добавьте один измельченный зубчик чеснока и готовьте еще пару минут.

Выложите к овощам рис и, помешивая, обжаривайте несколько минут. Частями влейте в сотейник горячий бульон и 250 мл вина.

На другой сковороде растопите оставшееся масло. Добавьте три измельченных зубчика чеснока, сок двух лимонов, часть рубленой петрушки и красный перец и готовьте 2 минуты, помешивая.

Выложите на сковороду креветки, приправить солью и обжаривайте их на среднем огне 3-4 минуты. Влейте вино и доведите до кипения.

Добавьте к рису креветки вместе с соусом, тертый пармезан и хорошо перемешайте. При необходимости подсолить. Перед подачей посыпьте ризотто рубленой петрушкой.

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