Румяные и пышные оладьи на воде: как приготовить вкусное блюдо

Приготовленные без кисломолочных продуктов оладьи могут быть вкусными и воздушными.

Даже из самого простого набора продуктов можно быстро приготовить вкусный завтрак. Речь идет об обычных оладьях на воде.

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Приготовленные на воде оладьи – очень вкусное лакомство, хотя принято считать, что выпечка на воде менее сытная и пышная, чем приготовленная на молочных продуктах. Такие оладьи также получаются пышные, пористые и румяные.

Оладьи на воде будут по вкусу всей семье. Конечно же, по желанию их можно обильно полить медом, вареньем, сгущенным молоком, сладким сиропом, йогуртом, сметаной или дополнить ягодами.

Оладьи на воде и дрожжах

Мука пшеничная - 300 г

Яйцо куриное - 1 шт.

Вода теплая - 300 мл

Сахар - 1 ст.л.

Ванильный сахар - 1-2 ч.л.

Дрожжи быстродействующие - 1 ч.л. (без горки)

Соль - 1 щепотка

Растительное масло - для жарки

Соединить куриное яйцо, теплую воду, сахар и ванильный сахар. Хорошо все перемешать до растворения сахара и получения однородной массы.

Добавить просеянную муку, дрожжи и щепотку соли. Смешать компоненты до получения гладкого, однородного теста. Прикрыть емкость с тестом полотенцем или пищевой пленкой и оставить в теплом уголке кухни на 1 час.

Когда тесто увеличится в объеме вдвое, можно начинать печь оладьи. Разогреть сковороду на среднем огне и смазать небольшим количеством растительного масла. Не перемешивая, небольшими порциями, выложить тесто в разогретую сковороду и обжарить на среднем огне до золотистого цвета.

Обжаренные оладьи переложить на тарелку и можно подавать к столу.

Оладьи на воде без дрожжей

Мука - 220 г

Вода - 220 мл

Сахар - 2 ст.л.

Лимонный сок - 1 ст.л.

Ванильный сахар - 1 ч.л.

Сода пищевая - 1 ч.л.

Соль - 0,25 ч.л.

Воду следует предварительно подогреть, чтобы была теплой. Она не должна быть слишком горячей, иначе мука заварится и тесто не получится воздушным.

В миске смешать теплую воду, сахар и ванильный сахар. Быстро перемешать все венчиком до растворения сахара. Влить лимонный сок и снова перемешать. Лимонный сок можно заменить лимонной кислотой, предварительно разведя ее водой. Сгодится также и обычный яблочный уксус (1 чайная ложка).

Муку просеять вместе с содой и солью в миску с теплой водой и сахаром. Быстро перемешать тесто, разбивая все мучные комочки. Как только вся мука полностью размокнет, оставьте тесто отдохнуть на 5 минут. В нем должны появиться небольшие пузырьки.

В сковороде на среднем огне разогреть немного растительного масла. Ложкой выложить тесто и сформировать небольшие круглые оладьи. Жарить их с двух сторон на среднем огне до золотистой корочки.

Готовые оладьи переложить на тарелку и подавать к столу. К ним можно подать мед, варенье, растопленный шоколад, варенье, джем или свежие ягоды.

Постные банановые оладьи

Бананы спелые - 1-2 шт.

Овсяные хлопья - 0,5 ст. (50 г)

Мука - 1,5 ст. (230 г)

Сахар - 2-4 ст. л. (по вкусу)

Разрыхлитель - 2 ч. л.

Корица (по желанию) - 1 ч. л.

Вода - 2 ст.

Растительное масло - 1 ст. л. (в тесто) + для жарки

Варенье или мед для подачи (по желанию) - по вкусу

Бананы размять в большой миске в пюре и смешать с водой. Овсяные хлопья перемолоть в муку.

В отдельной миске смешать все сухие ингредиенты. Добавить сухую смесь к банановой смеси, хорошо перемешать. Добавить в тесто ложку растительного масла, перемешать.

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Разогреть сковороду, налить растительное масло. Выложить тесто ложкой на разогретую сковороду с маслом.

Жарить оладьи на умеренно-среднем огне с одной стороны примерно 2-3 минуты, до золотистого цвета. Затем перевернуть оладьи на другую строну и жарить еще пару минут, до румяности.

Подавать банановые оладьи теплыми, с вареньем или медом.

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