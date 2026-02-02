Певица Наталья Могилевская попала в ДТП (видео)

Артистка призвала водителей быть более внимательными, ведь на дорогах очень скользко.

Известная украинская певица Наталья Могилевская попала в ДТП. Авария произошла в Киеве в понедельник, 2 февраля.

Об инциденте звезда рассказала в своем Instagram. Она поделилась видео с места происшествия. На кадрах видно, что на дороге столкнулись три транспортных средства – два легковых автомобиля и грузовик.

"Друзья, у нас небольшая авария. А я жду такси", – рассказала певица на видео.

Могилевская отметила, что на дорогах сейчас очень скользко.

"Попали в ДТП. Друзья, берегите себя, будьте внимательны на дороге. Везде гололедица и очень скользко", – написала она.

ДТП с украинскими звездами

11 ноября стало известно, что рэперша Alyona Alyona попала в ДТП. К счастью, тогда никто не пострадал. Однако у представительницы Украины на Евровидении-2024 забрали права.

В октябре прошлого года популярная украинская певица Lida Lee рассказала, что попала в аварию. Это произошло за несколько дней до запланированных съемок ее клипа на песню "Літай".

В результате аварии певица, настоящее имя которой Лидия Скорубская, получила хлыстовую травму шеи.

