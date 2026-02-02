Гороскоп на неделю по картам Таро: Тельцам - истощение, Скорпионам - гордость

Овнам советуют осознанно выбирать окружение.

Составлен гороскоп на неделю с 2 по 8 февраля 2026 года по картам Таро для всех знаков Зодиака. В течение этой недели Солнце продолжает путь по Водолею, а Луна сменит энергию Льва на более глубокий и напряженный Скорпион. Внутреннее состояние может колебаться между желанием сохранить равновесие и упрямым сопротивлением переменам. Фокус постепенно смещается от стремления быть замеченными к необходимости контролировать происходящее, и именно на этом фоне чаще всего проявляются сложности в личных отношениях.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Общей картой недели становится перевернутая "Двойка Кубков". Она указывает на временный дисбаланс в партнерстве, прежде всего в сфере чувств и близости. Обратите внимание на собственную жесткость и нежелание идти навстречу – именно это может тормозить развитие. Может возникнуть ощущение, что вы и ваш партнер смотрите в разные стороны. Тем не менее выход существует: он проявится, если вы позволите себе сделать шаг назад и взглянуть на ситуацию шире, выходя за рамки личных интересов.

Овен

Карта Таро недели для Овна: "Дьявол". Для Овнов карта "Дьявол" говорит о сильном соблазне вернуться к тому, что вы уже осознали как вредное или ограничивающее. Несмотря на это понимание, внутренняя тяга может оказаться особенно настойчивой. Эта неделя станет проверкой на самоконтроль и умение противостоять внешнему давлению или импульсам сердца, если они уводят вас не туда. Важно осознанно выбирать окружение. Иногда даже люди с добрыми намерениями могут вести вас в сторону от истинных целей.

Телец

Карта Таро недели для Тельца: "Семерка Пентаклей", перевернутая. Перевернутая Семерка Пентаклей указывает на рассеянность и эмоциональное истощение. На этой неделе важно заметить, что именно отвлекает вас от главного и почему становится сложно удерживать фокус. Когда слишком много интересов борются за внимание, концентрация ослабевает. Подумайте о том, каким вы хотите видеть себя в будущем. Представьте, насколько спокойнее и устойчивее может стать жизнь, когда вы приблизитесь к своей цели.

Близнецы

Карта Таро недели для Близнецов: "Умеренность". "Умеренность" напоминает Близнецам о важности баланса и терпения. Быть хозяином собственной жизни – значит уметь управлять собой, а не только обстоятельствами. На этой неделе вы учитесь принимать свои ошибки и успехи с равным спокойствием. Путь к самостоятельности может оказаться непростым, но именно благодаря этому опыту вы сможете значительно укрепить свои позиции.

Рак

Карта Таро недели для Рака: "Восьмерка Жезлов", перевернутая. Для Раков неделя может принести ощущение застойного периода, когда события словно замедляются. Это способно вызывать раздражение, но одновременно дает шанс направить внимание внутрь себя. Не стоит замыкаться в убеждении, что со всем необходимо справляться в одиночку. Поддержка близких, друзей и единомышленников может оказаться гораздо ценнее, чем кажется на первый взгляд.

Лев

Карта Таро недели для Льва: "Шестерка Жезлов", перевернутая. Перевернутая Шестерка Жезлов отражает временное снижение уверенности в себе, связанное с неудачей или разочарованием. Вместо того чтобы отрицать произошедшее, стоит рассматривать его как часть пути. Понимание истинных причин неудач часто приходит только после достижения успеха. Именно прошлые промахи нередко подготавливают почву для гораздо более значимых побед.

Дева

Карта Таро недели для Девы: "Пятерка Мечей". Для Дев эта неделя связана с темой внутреннего и внешнего конфликта. Пятерка Мечей указывает на напряженные ситуации, где важно не победить, а сохранить ясность мышления. Пришло время сосредоточиться на поиске конструктивных решений. Прежде чем действовать, тщательно взвесьте все плюсы и минусы и выберите путь, который приведет к наименьшим потерям.

Весы

Карта Таро недели для Весов: "Колесница". "Колесница" символизирует долгожданный успех, достигнутый через усилия и выдержку. На этой неделе желание опустить руки может усилиться, но именно настойчивость станет вашим главным союзником. Когда вы научитесь уверенно двигаться к цели, пассивность отойдет на второй план. Даже если сопротивление возникнет со стороны окружающих или изнутри, выдержка и вера в себя принесут желаемый результат.

Скорпион

Карта Таро недели для Скорпиона: "Девятка Пентаклей". Девятка Пентаклей акцентирует внимание Скорпионов на независимости и финансовой устойчивости. Эта карта говорит о зрелости и умении опираться на собственные ресурсы. Вы стремитесь к жизни, где уверенность основана на личных достижениях. Сейчас особенно важно почувствовать гордость за проделанную работу и насладиться плодами собственных усилий.

Стрелец

Карта Таро недели для Стрельца: "Императрица". "Императрица" приносит Стрельцам энергию роста и созидания. Все, во что вы вкладываете внимание и заботу, начинает активно развиваться. На этой неделе стоит проявить мягкость по отношению к себе и своим целям. Относитесь к мечтам с любовью, прислушивайтесь к чувствам – именно они станут источником вдохновения и внутренней силы.

Козерог

Карта Таро недели для Козерога: "Башня", перевернутая. Перевернутая "Башня" говорит о начале восстановления после сложного и нестабильного периода. Пережитый хаос мог оставить ощущение потерь и бессилия, однако эта карта указывает на процесс глубокой перестройки. Возврата к прошлому не будет, но в этом скрывается потенциал для лучшего будущего. Сейчас у вас есть возможность заново сформировать свою жизнь, опираясь на новые ценности и мечты.

Водолей

Карта Таро недели для Водолея: "Смерть", перевернутая Перевернутая "Смерть" указывает на перемены, которые требуют принятия, даже если они вызывают сопротивление. Неуверенность перед неизвестным – естественная реакция, но она не должна останавливать рост. Замена привычного на новое может пугать возможными ошибками или неловкостью. Постарайтесь увидеть в этом не угрозу, а важный ритуал перехода к следующему этапу вашей жизни.

Рыбы

Карта Таро недели для Рыб: "Двойка Жезлов", перевернутая. Для Рыб наступает время пересмотра планов. Перевернутая Двойка Жезлов говорит о возможности, которая была упущена из-за промедления или сомнений. Нерешительность, внутренние противоречия или ожидание одобрения со стороны могут сдерживать вас. Главный посыл недели – не позволять ничему и никому останавливать вас. Когда шанс появляется, важно действовать сразу, даже если путь кажется неопределенным.

