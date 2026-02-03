Осадчая и Горбунов в годовщину брака откровенно признались, планируют ли еще детей

У пары есть двое сыновей.

Звездная пара известных украинских ведущих Катя Осадчая и Юрий Горбунов отмечают 9-ю годовщину брака. По этому случаю они поделились с поклонниками забавным видео в Instagram.

"Это видео мы записали вчера, в холодном офисе, еще не зная, что утром Иван будет ждать, пока сбивают все ракеты, чтобы уехать в школу и нас снова будут пытаться заморозить до последней нервной клетки…", - отметила Осадчая в подписи к ролику.

Ведущая призналась, что 9 лет назад они были беззаботными и не подозревали какие испытания их ждут в будущем.

Видео дня

"Сейчас время, когда держишься за родных, а в нашей семье это мы друг у друга. С годовщиной нас! Дальше больше (все, кроме детей)", - добавила Осадчая.

Напомним, Катерина Осадчая и Юрий Горбунов начали встречаться, работая вместе на проекте "Голос.Діти". Их роман развивался постепенно, и в 2017 году они официально поженились. У пары двое сыновей - Иван и Данил. У Катерина еще есть старший сын Илья от первого брака.

Вас также могут заинтересовать новости: