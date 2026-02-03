'Все оттенки соблазна', 'Королевы живых мертвецов' и кей-поп: главные кинопремьеры недели

Также в кинотеатрах можно будет посмотреть два французских фильма – семейную комедию "Марсупилами" и драмедию "Любовь, которая остается".

После богатой на киноновинки предыдущей недели, начало февраля будет довольно спокойным в плане громких премьер.

В частности, в кинотеатрах выйдет украинский страстный триллер "Все оттенки соблазна" с Еленой Лавренюк и Владимиром Дантесом, комедийный зомби-хоррор "Королевы живых мертвецов" от дочери культового Джорджа Ромеро, фильм-концерт "Стрей Кидс: Почувствуй Доминиэйт" об одной из самых популярных K-pop-групп современности и еще несколько новинок.

Подробнее о главных киноновинках недели читайте в обзоре УНИАН.

Все оттенки соблазна

All shades of temptation (Украина, 2026, романтика/триллер/исторический)

События этого фильма с нетипичным для украинского кино рейтингом 16+ разворачиваются в Лемберге (Львов) в 1897 году. Главная героиня Амелия Крыжевская-Зег после свадебного путешествия возвращается в семейное имение, где она выросла. Женщина полна надежд на будущее и мечтает открыть собственную аптеку. Но постепенно дом детства превращается в коварную ловушку, а планы Амелии – в несбыточные желания. Муж хочет ее деньги, горничная – ее место, кухарка – ее смерти. В доме, где ее отец изобрел свет, теперь царит тьма. Но кто последним останется в игре, когда эмоции станут оружием? Все хотят почувствовать ее, соблазнить ее, обладать ею, но кто хочет ее на самом деле?

Главные роли в фильме сыграли Елена Лавренюк ("Синевир", "DZIDZIO Контрабас", "11 детей из Моршина", "Эгрегор", сериал "Кофе с кардамоном"), Владимир Дантес (дебютная роль в кино), Даниэль Салем ("Конотопская ведьма", "Отпуск вслепую") и другие.

Режиссером фильма выступила Ирина Громозда, которая до этого много работала над сериалами, в том числе и над "Кофе с кардамоном".

Королевы живых мертвецов

Queens of the Dead (США, 2025, комедия/ужасы)

По сюжету фильма, во время зажигательной костюмированной вечеринки в клуб врываются зомби. Чтобы спасти себя и гостей вечеринки, главным героям нужно вооружиться тем, что есть под рукой, объединиться и придумать способ, как избавиться от незваных зомби.

Главные роли в фильме сыграли Кэти М. О'Брайан ("Бегущий человек", "Любовь, ложь и кровопролитие", "Человек-муравей и Оса: Квантомания", "Миссия невыполнима: Финальная расплата", сериал "Мандалорец"), Куинси Данн-Бейкер ("Без обид", сериал "Убийства в одном здании"), Маргарет Чо (сериал "Перси Джексон и олимпийцы"), Бригитт Ланди-Пейн ("Сенсация", "Билл и Тед", "Уменьшение") и другие.

Это дебютный полнометражный фильм американской режиссерки Тины Ромеро – дочери настоящего короля зомби-хоррора, культового Джорджа Ромеро ("Ночь живых мертвецов", "Рассвет мертвецов").

Мировая премьера фильма состоялась в рамках Tribeca Film Festival, где он получил в основном положительные отзывы.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 5,2 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes у него 83% одобрения от критиков с отметкой "Сертифицированная свежесть" и 62% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 68 из 100 баллов (соответствует характеристике "в целом положительные отзывы"), а широкая аудитория – в 8,1 из 10 баллов (соответствует характеристике "всеобщее признание").

Стрей Кидс: Почувствуй Доминиэйт

Stray Kids: The dominATE Experience (США, 2026, документальный/музыка/концерт)

Лента фиксирует аншлаговые выступления одной из самых популярных K-pop-групп современности Stray Kids на стадионе SoFi в Лос-Анджелесе, сочетая концертные кадры из мирового тура dominATE с закулисными материалами.

Один из режиссеров фильма – британец Пол Дагдейл, в активе которого награды Emmy и BAFTA, а также четыре номинации на Grammy. Среди прочего, он снимал концертные выступления и документальные фильмы для таких звезд мирового масштаба, как Адель, Тейлор Свифт, Yungblud, The Rolling Stones, Гарри Стайлс, The Prodigy, Coldplay, Ариана Гранде, Эд Ширан, Майли Сайрус, Idles, Шон Мендес, Элтон Джон, Мадонна, Пол Маккартни и Green Day.

Марсупилами

Marsupilami (Франция, Бельгия, 2026, комедия/приключения/семейный)

Главный герой фильма – мужчина по имени Давид, который, чтобы спасти работу, соглашается на авантюру: перевезти таинственный пакет из Южной Америки. Но круиз с бывшей, сыном и неуклюжим коллегой превращается в хаос, когда из пакета появляется… малыш Марсупилами.

Режиссером и исполнителем главной роли в ленте выступил известный французский комик Филипп Лашо ("Супернянь", "Супер Алиби").

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 6,9 из 10 баллов.

Любовь, которая остается

Ástin sem eftir er (Франция, Швеция, Дания, Исландия, 2025, комедия/драма/семейный)

В центре сюжета фильма – рыбак на промышленном судне Магнус и художница Анна. Любящая пара в прошлом, теперь они расстаются, но продолжают совместно воспитывать троих детей. Магнус не может принять, что их отношения теперь другие, и хочет вернуть Анну. А все, чего хочет Анна, – это наконец реализовать себя в искусстве. В отдаленном исландском поселке, среди пейзажей дикой природы и красоты повседневной жизни, каждый из них пытается справиться с новой реальностью.

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 6,9 из 10 баллов.

Кроме того, вы можете посмотреть самые интересные сериалы февраля 2026 года – на этой неделе на MGM+ стартует напряженный триллер "Исчезнувший" с Кейли Куоко, а на Netflix выйдут четвертый сезон юридической драмы "Линкольн для адвоката" и первый сезон шпионского триллера "Рассекреченные". Между тем, на Peacock состоится премьера черно-комедийного сериала "Предместье".

