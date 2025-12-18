Список подарков, которые пригодятся военнослужащим мужчинам и женщинам.

Уже совсем скоро наступит Новый год, а значит - пора выбирать и заказывать подарки самым дорогим людям. Из года в год все сложнее придумывать, чем же порадовать родных и любимых.

УНИАН подготовил список вариантов, что подарить военному ЗСУ. Большинство из этих презентов подойдут и мужчинам, и женщинам, которые служат в армии.

Что подарить военному на Новый Год при ограниченном бюджете

Если вы не знаете, что подарить парню военному на Новый год, то можно выбрать альтернативы попроще, а для супруга - взять что-то дороже и серьезнее.

Баллистические очки - защищают глаза от рикошетов, шрапнели и мелких осколков, что может в критической ситуации спасти зрение.

Тактическое крепление для смартфона - этот чехол позволит закрепить гаджет на плитоноске для удобства и передвигаться с ним без страха потерять или разбить.

Качественные носки будут настоящим сокровищем в зимнее время. Можно взять водонепроницаемые, утепленные с добавлением шерсти или просто треккинговые, которые предназначены для того, чтобы сохранять ноги в тепле при длительном нахождении на холоде.

Хорошее нижнее белье из натурального хлопка и с эластичными швами позволит обеспечить хороший уровень комфорта. Для мужчин можно найти варианты с анатомическим кроем. Комплект в разных цветах или с отличающимся дизайном будет выглядеть достаточно празднично.

Тактические зимние перчатки - это идеальный вариант на зимнее время, когда морозы могут быть и по -20 градусов. Стоит выбирать производителей, которые отшивают эти аксессуары для военнослужащих. Есть модели, совместимые с сенсорными экранами. Вашему близкому человеку не нужно будет снимать перчатки в холод только для гаджетов.

Хорошим вариантом будет теплая флисовая шапка под шлем. С ней голова будет меньше потеть и чесаться, а также снизится риск обморожения.

Точилка для ножей, топоров и лопат позволит вашему воину или воительнице всегда быть наготове. Она не занимает много места в рюкзаке и поможет в быту.

Силиконовые беруши обеспечат близкого вам человека хорошим сном. Во время службы люди вынуждены жить в ограниченном пространстве. При этом кто-то может храпеть, а кто-то - тихо переговариваться с семьей по телефону. Беруши позволят высыпаться при любом варианте.

Что подарить мужу военному

Если бюджет позволяет выбрать что-то подороже, то вот что можно подарить военному на Новый год.

Качественное термобелье поможет не замерзать даже при -30. При этом оно не парит и дает коже "дышать".

Еще один вариант - спальный мешок и каремат к нему. Очень часто военнослужащим приходиться ночевать в холодных и влажных условиях, в которых легко продрогнуть и серьезно заболеть. Хороший спальник справляется даже с минусовой температурой.

Спортивный костюм или худи - удобная и теплая одежда, в которую военнослужащий сможет переодеться, чтобы комфортно себя чувствовать в свободное время.

Активные наушники (тактические) стоят недешево, но могут спасти от контузий и сохранить слух.

Качественная обувь обойдется дорого, но будет верой и правдой служить не один сезон. Есть даже такие, которые держат ноги в тепле при температуре -30. Модели с кевларовой подошвой позволят вашему любимому не проколоть ногу, наступив на что-то острое.

