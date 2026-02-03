Если посудомоечная машина начинает неприятно пахнуть, на вашей кухне наверняка найдется натуральный ингредиент, который поможет его устранить.

Очистка бытовой техники нередко воспринимается как скучная обязанность, из-за чего многие приборы остаются без должного ухода. Однако нехватка регулярной чистки может негативно сказаться на их эффективности.

Эксперт по уборке и TikTok-блогер Шантель Мила недавно поделилась пятью бытовыми советами и объяснила, что делать, если посудомойка плохо пахнет. Ее слова передает популярное интернет-издание "Express".

Что делать, если от посудомоечной машины исходит неприятный запах – как очистить технику

Для устранения и предотвращения неприятных запахов в бытовых приборах, независимо от количества проведенных циклов мойки, рекомендуется использовать пищевую соду.

Именно ее Шантель рекомендует как лучшее средство от запаха в посудомоечной машине.

"Распределите щедрое количество соды по всей внутренней поверхности посудомоечной машины и запустите цикл, чтобы избавиться от затхлых запахов", – объясняет автор.

Поскольку сода является щелочью, при контакте с кислотными запахами она вступает в реакцию, нейтрализуя их. Именно изменение уровня pH в конечном итоге больше всего помогает в том, как убрать неприятный запах в посудомоечной машине.

Впрочем, кроме дезодорирующего эффекта, пищевая сода также действует как чистящее средство, помогая удалить стойкие загрязнения и налет, накопившиеся внутри прибора.

Кэти Кохун, директор по операционной деятельности франчайзинговой сети Two Maids, отметила, что полное устранение запаха может занять до 24 часов, особенно если он стойкий. Для глубокой очистки всего прибора некоторые специалисты по уборке рекомендуют использовать белый уксус в сочетании с пищевой содой.

Эта комбинация эффективно удаляет как известковые отложения, вызванные жесткой водой, так и загрязнения и налет. Благодаря своим слабощелочным и абразивным свойствам сода расщепляет загрязнения, тогда как сделать очистку посудомойки от плесени и грибка помогает уксусная кислота.

Эксперты Hometalk также рекомендуют дополнительно обработать резиновый уплотнитель посудомоечной машины с помощью названных средств.

Они отмечают: "Уделите внимание резиновому уплотнителю, насыпав пищевую соду и добавив уксус. Возникающая активная реакция с образованием пены помогает справиться со скрытыми загрязнениями".

При этом следует понимать, что запах канализации из посудомоечной машины может также быть вызван засорением фильтров или застоем воды в сливном шланге – в таком случае, понадобится полноценная чистка.

