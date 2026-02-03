'Игра на перехват': что нужно знать о новом украинском документальном фильме о футболе и войне

Фильм рассказывает реальную историю братьев Михайленко: Сергея – командира мобильной огневой группы ПВО и Николая – полузащитника Олимпийской сборной Украины по футболу.

19 февраля 2026 года в кинотеатрах выходит документальный фильм "Игра на перехват" от лауреата Sports Emmy Awards Владимира Мулы, рассказывающий о параллельных мирах, где один из двух братьев охотится за мячом на футбольном поле Олимпиады, а другой – за вражескими дронами в ночном украинском небе.

Футбольный термин "игра на перехват" означает прерывание паса соперника защищающимся игроком с целью овладения мячом и начала собственной атаки. Игра на перехват – это ключевой элемент обороны, который является основой тактических схем. Понимая суть термина, легко понять, почему именно такое название выбрал режиссер Владимир Мула для своего документального фильма, который одновременно рассказывает реальную историю двух братьев во время полномасштабной войны, один из которых является профессиональным футболистом, а другой – бойцом мобильной огневой группы ПВО. Один должен перехватить мяч, другой – шахед. Но оба борются за свою страну, каждый – на своем поле.

Накануне премьеры ленты УНИАН вместе с кинодистрибьютором Adastra Cinema рассказывает, что нужно знать об этом талантливом документальном фильме о футболе и войне.

О чем фильм

Фильм исследует неожиданную связь военного времени между украинскими военными и футболистами через реальную историю братьев Михайленко: Сергея – командира мобильной огневой группы ПВО и Николая – полузащитника Олимпийской сборной Украины по футболу. Также в документальной ленте задействованы главный тренер олимпийской футбольной сборной Руслан Ротань, врач сборной Максим Бецко и аналитик сборной Евгений Гресь.

Фильм от украинского режиссера – лауреата американской Sports Emmy Awards

"Это настоящая неигровая документалистика. С реальными людьми, реальными историями и реальными событиями нашего бурного времени", – говорит режиссер-постановщик и генеральный продюсер ленты Владимир Мула. И подчеркивает: "Моя новая полнометражная документальная работа "Игра на перехват" кардинально отличается от всего, что я уже создал". А создал он на самом деле много.

Кинорежиссер, продюсер, заслуженный деятель искусств Украины, спортивный журналист Владимир Мула сотрудничал с ведущими телесетями мира, в частности с британской BBC и американской CBS, освещая такие события, как Евровидение, Чемпионат мира по футболу 2014, Летние Олимпийские игры 2016, Чемпионат Европы по футболу 2016 и Зимние Олимпийские игры 2018.

Также Мула снял четыре полнометражных документальных фильма: "Американская мечта" (2015), "Американская мечта. В поисках правды" (2016), "ЮКИ" (2020) и "Нация футбола" (2021).

Кроме того, в сотрудничестве с британцем Алексом Гейлом Владимир Мула по заказу Paramount+ снял документальный сериал "Футбол должен продолжаться" (Football must go on, 2023) о физическом и психологическом состоянии футболистов донецкого "Шахтера" в период их участия в Лиге чемпионов на фоне полномасштабной войны в Украине, за что в мае 2024 года получил награду Sports Emmy Awards.

Эта премия, вручаемая за лучший американский спортивный телепроект, подчиняется Emmy – самой престижной телевизионной премии Америки, телевизионному аналогу "Оскара". И Владимир Мула – единственный украинец, удостоенный этой награды на данный момент.

Съемки в сотрудничестве с экипажами МВГ и вблизи зон активных боевых действий

Фильм, созданный при поддержке Госкино Украины, снимался во Франции и в Украине. За рубежом преимущественно происходили события его футбольной смысловой части, а на родине – военной. Несмотря на продолжающуюся войну, Украине впервые за много лет удалось квалифицироваться и принять участие в футбольном турнире Летних Олимпийских игр, который состоялся в 2024 году во Франции. И пока Николай Михайленко отстаивал честь страны на футбольном поле, Сергей Михайленко защищал украинские города от воздушных атак врага.

Некоторые сцены "Игры на перехват" операторы ленты Александр Шевчишин, Дмитрий Гораш и Алексей Кобзаренко снимали непосредственно вблизи зон активных боевых действий.

Чтобы зафиксировать эмоциональную реальность войны изнутри, Владимир Мула тесно сотрудничал с экипажами МВГ. И хотя история в фильме прочно сведена в единое полотно сценаристом Николаем Васильковым, ни один из диалогов в фильме не был прописан в сценарии – все разговоры между спортсменами и солдатами являются аутентичными и спонтанными.

