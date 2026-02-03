Финалистка Нацотбора на 'Евровидение-2026' неожиданно сменила имидж (видео)

Новый образ Monokate уже оценили подписчики.

Украинская певица и участница Национального отбора на "Евровидение-2026" Екатерина Павленко, которая ранее выступала в составе группы GO_A, а сейчас строит сольную карьеру под сценическим именем Monokate, кардинально изменила имидж.

Артистка неожиданно стала блондинкой. Такой образ создал ей известный звездный визажист Егор Андрюшин. Именно он и опубликовал соответствующее видео до и после перевоплощения в своем Instagram

"Готовим образ на "Евровидение", – подписал ролик визажист.

К слову, национальный отбор на международный песенный конкурс "Евровидение-2026" состоится уже в эту субботу, 7 февраля. Monokate во второй раз будет бороться за шанс представлять Украину на международной сцене в Вене.

Реакция сети

Подписчики уже оценили смелое изменение имиджа артистки и оставили свои комментарии под роликом:

"Как же красиво"

"Ого, неожиданно и очень круто"

"Просто шикарно"

"Вау, это что-то космически красивое. Конфетка!"

"Ой, как круто получилось".

