Дзидзьо впервые ответил на слухи об отцовстве

Известный украинский певец Михаил Хома, ранее выступавший под сценическим именем Дзидзьо, впервые отреагировал на слухи о своем отцовстве.

Не секрет, что в прошлом году в сети ширилась информация, что артист якобы впервые стал отцом. Говорили, что в его отношениях родились двойняшки, однако сам Дзидзьо не отвечал на эти предположения. Но на днях он все же дал комментарий на эту тему.

"Пока я не отвечаю на этот вопрос, потому что хочу дать очень изысканный ответ. Я изящно это сделаю", - интригующе подчеркнул артист в интервью OBOZ.UA.

К слову, Дзидзьо был в браке с певицей Slavia. Пара прожила вместе 20 лет, однако в 2020 году решила развестись.

Сейчас женщина уже второй раз вышла замуж и родила сына Льва. Исполнитель публично поздравил бывшую возлюбленную с появлением первенца, но свою личную жизнь держит в секрете.

