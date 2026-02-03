Опыт одной хозяйки показал, что простая альтернатива из супермаркета может превзойти популярные средства для уборки.

Яблочный уксус - рецепт которого вы можете найти на УНИАН - считается универсальным средством для уборки благодаря своей кислотной основе, которая эффективно растворяет известковый налет, удаляет мыльные разводы, жир и неприятные запахи.

Однако редактор популярного британского издания "Express" обнаружила альтернативное натуральное средство всего за 2 фунта (ок. 100 грн), которое работает намного лучше уксуса.

Разберемся, что же это за средство и чем отмыть унитаз от налета, а духовку – от жира легче всего.

Видео дня

Чем отмыть душевую кабину, унитазную чашу и стенки духовки – минимум усилий, максимум результата

Большинству из нас хорошо известно, что белый уксус является по-настоящему эффективным помощником в бытовой уборке. Этот натуральный, но удивительно мощный раствор давно зарекомендовал себя как одно из лучших средств, чем отмыть унитаз и прочие особо грязные поверхности.

Однако во время одной из недавних уборок автор материала Никола Рой заменила привычный белый уксус альтернативным средством – и результат оказался значительно лучше.

"Несколько месяцев назад я купила пакет кальцинированной соды, которую использовала для отбеливания белья. Средство сработало очень хорошо, но после этого я его больше не применяла, и упаковка долгое время лежала без дела", – говорит она.

Никола видела, как многие эксперты по уборке в интернете называют именно кальцинированную соду лучшим средством, чем отмыть душевую кабину, стекло и рабочие поверхности.

"Я решила, что есть три зоны, которым особенно пошла бы на пользу обработка кальцинированной содой: духовка, стекло душевой кабины и унитаз", – заключает Никола.

Как отмыть духовку при помощи бытовой соды

Никола обильно нанесла пасту из соды на дверцу духовки, сформировав плотный слой, и оставила ее на час, чтобы средство впиталось и размягчило жир.

"Я использовала более жесткую тряпку и втирала пасту круговыми движениями", – объясняет она, – "Меня удивило, насколько легко загрязнения начали удаляться практически без усилий".

Процедуру следует повторить несколько раз, пока паста и грязь полностью не исчезнут, а затем слегка обработать поверхность универсальным чистящим средством и протереть остатки.

Как отмыть унитаз кальцинированной содой

Никола насыпала несколько чашек соды внутрь унитаза и по его краям, после чего оставила средство на час для более эффективного воздействия.

Затем она использовала старую зубную щетку для чистки и смыла остатки соды. По ее словам, результатом стал идеально чистый унитаз, а главное – никакой агрессивной химии.

Как отмыть душевую кабину содовым раствором

Никола отметила: "Я применила тот же метод: нанесла густую пасту тряпкой, оставила на час, затем удалила ее круговыми движениями и насухо протерла поверхность".

Все следы мыла и воды исчезли, оставив ровный, чистый блеск, которого обычно трудно добиться.

Если вы никогда не использовали кальцинированную соду для уборки, стоит попробовать – средство недорогое, а одного пакета хватает надолго.

Вас также могут заинтересовать новости: