Харлан объявила, что беременна первенцем: реакция жениха-иностранца (видео)

Спортсменка показала округлившийся животик.

Известная украинская фехтовальщица Ольга Харлан объявила, что беременна. В своем Instagram спортсменка опубликовала соответствующее видео с женихом-иностранцем Луиджи Самеле.

"Лучшая глава вот-вот начнётся", - подписала она ролик.

Напомним, в сентябре 2024 года Ольга Харлан обручилась со своим избранником - итальянским саблистом Луиджи Самеле. Она официально сказала "да" на предложение.

Луиджи – итальянский фехтовальщик-саблист, многократный призёр Олимпийских игр и чемпионатов Европы, с которым Ольга встречается с 2019 года.

Как писал УНИАН, в прошлом году Ольга Харлан рассказывала о подготовке к свадьбе и желанном пополнении в их семье:

"Это такой путь и шаг, который очень важен. Поэтому готовы, живем жизнь и, дай Бог, чтобы все было хорошо. Я думаю, что на две страны (Украина и Италия) будет комфортно потому, что мы всегда в переездах и мне даже некомфортно сидеть на одном месте, если честно".

По словам Харлан, подготовка к свадьбе приносит ей радость и вдохновение. Она отмечала, что старается сохранять баланс между тренировками и организацией торжества, уделяя внимание каждой детали, чтобы день был особенным и запоминающимся.

