Четыре знака Зодиака вырвутся из 'черной полосы' и увидят реальные перемены

С началом прямого движения Урана 3 февраля 2026 года жизнь четырех знаков Зодиака начинает ощутимо меняться к лучшему. Планета находилась в ретроградной фазе с 6 сентября 2025 года, и за это время многие прошли через глубокие внутренние сдвиги и переоценку важных жизненных тем, пишет YourTango.

Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Ретроградный Уран усиливает осознанность и заставляет заглянуть внутрь себя. Этот период помогает распознать, какие изменения действительно необходимы, чтобы в дальнейшем добиться большего успеха. Именно во время ретроградного движения становится легче признать, что больше не работает, и подготовиться к трансформации.

Уран символизирует свободу – порой радикальную и бескомпромиссную. Поэтому его ретроградная фаза часто совпадает с расставаниями, разрывами или освобождением от всего, что давит и ограничивает: неудачной работы, изживших себя отношений, устаревших установок. Иногда сначала происходит внутреннее осмысление, а реальное освобождение приходит уже после выхода планеты в прямое движение.

Следующие знаки Зодиака проделали важную внутреннюю работу и готовы принять позитивные перемены, которые начинают разворачиваться после 3 февраля.

Овен

Для Овнов Уран почти пять месяцев находился в ретроградном движении во втором доме, связанном с финансами и самооценкой. Это могло замедлить денежные процессы, поиск работы или заставить задуматься о собственной ценности и прошлых сложных ситуациях.

С возвращением Урана в прямое движение многое начинает проясняться. Вы по-новому смотрите на вопросы самооценки и чувствуете, что эмоциональный груз постепенно отпускает. Финансовая сфера оживает, появляются новые возможности увеличить доход или стабилизировать материальное положение. Жизнь начинает двигаться вперед увереннее.

Телец

У Тельцов ретроградный Уран проходил по первому дому личности, напрямую влияя на самовосприятие. Одновременно он затрагивал сферу партнерства, поэтому перемены касались как вас самих, так и близких отношений.

После 3 февраля начинают сдвигаться с места вопросы, связанные с личными ценностями, деньгами и самоидентичностью, которые долго оставались в подвешенном состоянии. Если в отношениях возникало напряжение, самый сложный этап уже позади.

Внутренние изменения последних месяцев помогут вам увереннее проявляться во внешнем мире. Вы четче обозначаете границы, формулируете ожидания и начинаете иначе восприниматься окружающими.

Весы

Для Весов ретроградный Уран проходил через восьмой дом – сферу общих финансов, денег партнера, долгов, интимной близости и глубоких трансформаций. Возможно, ваш партнер переживал нестабильность или серьезные перемены, что напрямую отражалось и на вас.

Также этот период мог быть связан с пересмотром финансовых обязательств: выплатой долгов, налогов или накоплением средств. Если вы уже начали наводить порядок в этой сфере, после 3 февраля станут заметны первые ощутимые результаты.

Эмоционально вы можете почувствовать стремление к большей свободе. Если отношения казались слишком ограничивающими, появляется желание выйти за прежние рамки. Возвращение Урана в прямое движение символизирует завершение тяжелого этапа и начало более подлинного, честного движения вперед.

Водолей

Последние пять месяцев Уран находился в ретроградной фазе в вашем четвертом доме, отвечающем за дом, семью и внутренние опоры. С его выходом в прямое движение жизнь начинает заметно меняться, особенно в личных и семейных вопросах.

Вы могли переосмысливать свои чувства, отношения и саму идею "дома". Для кого-то этот период совпал с переездом, продажей недвижимости или важными событиями в семье – браком, разводом или появлением новых родственников.

Уран формирует напряженный аспект к вашему Солнцу, что часто связано с резкими жизненными перестройками, включая смену работы или разрыв отношений. После 3 февраля начинается процесс адаптации ко всем произошедшим изменениям. Возможны и новые неожиданные повороты, поэтому гибкость и готовность подстраиваться под обстоятельства станут вашим главным ресурсом.

