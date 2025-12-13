Воспользуйтесь нашей подборкой, чтобы не ломать голову.

С приближением Нового года все больше людей ломает голову над тем, какие подарки купить близким. Зачастую на такой вопрос родные отвечают, что им "ничего не надо" и "дома всё есть". Но нам все равно хочется порадовать семью и создать ощущение праздника.

Мы назвали лучшие варианты для тех, кто раздумывает, что подарить родителям на Новый год. Эти подарки обязательно понравятся близким и точно не будут пылиться в шкафу.

Что можно подарить маме на Новый год

Выбрать удачный презент для мамы обычно не так сложно, поскольку вам должны быть хорошо известны её вкусы. Но задача усложняется, если она не хочет чего-то конкретного. В таком случае стоит подумать про такие варианты:

Набор чая и сладостей.

Согревающие предметы - электроплед, меховые тапочки, теплый халат.

Кружка или футболка с фотографией семьи.

Массажер для шеи, ног или рук.

Набор для рукоделия - отличный вариант, что подарить маме на Новый год, если она любит вязать или вышивать.

Кухонная техника - миксер, мультиварка, кофемашина.

Фитнес-браслет.

Женские радости - косметика, украшения или сумочка.

Качественный отдых - сертификат на массаж или СПА.

Вручая вещь маме, не забудьте приложить к нему букет цветов и крепкие объятия.

Что подарить папе на Новый год

Папин подарок может повторять мамин. Если это дорогая и большая вещь, можно вручить ее обоим родителям. Также подсказываем несколько идей, которые понравятся именно отцу:

Гриль и шампуры.

Набор для ухода за бородой.

Стильная кружка и камни для алкоголя.

Мультитул - если отец часто работает руками.

Автомобильный пылесос или органайзер - хороший вариант, что можно подарить папе на Новый год, если он водит машину.

Теплый свитер или футболка с забавным рисунком.

Мужчины тоже ценят заботу и уют, поэтому не лишним будет добавить к подарку сладости.

Что можно подарить на Новый год бабушкам и дедушкам

Пожилые близкие наверняка оценят простые в использовании подарки с практическим применением. Это, к примеру, согревающий плед, ночник, массажер, умные часы с тонометром, электрогрелки, билеты в театр. Также внуки могут выразить свою любовь, организовав для бабушки и дедушки семейную поездку или совместный отдых.

Если вы ищете, что подарить бабушке на Новый год, то подумайте о таких предложениях: набор меда и чая, теплый свитер, ароматические свечи, красивая посуда, ортопедический матрас/подушка, бомбочки и соль для ванны.

Среди вариантов того, что подарить дедушке на Новый год, чаще всего называют кресло-качалку, увлажнитель воздуха, удочку, настольные игры, мини-бар.

Что подарить на Новый год 2026 другим родственникам

Если нужно подобрать подарок для родных, чьи вкусы вы плохо знаете, то можно купить что-то универсальное и полезное для любой семьи. Например, в условиях отключения света это может быть красивая лампа или электроодеяло с USB-зарядкой.

Фотоальбом или портрет - хорошая идея для тех, кто думает, что подарить свекрови на Новый год. Более дальним родственникам часто преподносят подарочные сертификаты в магазин, парфюмерию или косметику, настольные игры, текстиль, термокружку.

