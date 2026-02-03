'Весь двор в обломках': известная украинская ведущая рассказала о 'прилете' возле дома

К счастью, Анна не пострадала.

Украинская ведущая закулисья Нацотбора на "Евровидение" Анна Тулева рассказала о "прилете" возле дома.

В ночь со 2 на 3 февраля россияне запустили более 500 дронов и ракет. Оккупанты нанесли массированный удар по Украине, столица также попала под удар. Тулева рассказала в Instagram, что один из вражеских беспилотников попал в дом, который находится рядом с ее квартирой.

"А еще вчера я ходила в этот дом в аптеку. Да, я в шоке, потому что было впечатление, что тот шахед летит мне на голову... Удивительно, окна целые! Всем большое спасибо, что написали и беспокоитесь", - написала ведущая и показала фото поврежденного здания.

Анна также рассказала, что в ее квартире треснуло окно, однако у других соседей последствия вражеской атаки хуже.

"Весь двор в обломках, у меня треснуло окно, на 17, 22 этажах у людей вообще нет окон (и это мы дом рядом). Сказать, что все соседи в шоке, это ничего не сказать", - добавила Тулева.

