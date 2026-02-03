Православный праздник сегодня в народе позвали Никола Студеный - считается, что с этого дня возвращаются сильные морозы.

4 февраля по новому церковному календарю православные в Украине вспоминают святого Николая Исповедника. В этот день вспоминают устоявшиеся обычаи, обращают внимание на народные приметы и соблюдают некоторые запреты - об этом, а также какой сегодня праздник церковный отмечают по старому стилю, рассказываем ниже.

Какой сегодня церковный праздник в Украине

4 февраля согласно новому церковному календарю в Украине чтят память святого Николая Исповедника, которого также называют Николаем Студитом (по староцерковному стилю святого будут вспоминать 17 февраля).

Николай родился в VIII веке на острове Крит, а в 10 лет его отправили в Константинополь, в Студийский монастырь к дяде, блаженному Феофану. При монастыре Николай выучился, а позже принял монашеский постриг.

Когда к власти пришел византийский император Лев V Армянин, начались жестокие гонения на духовенство и верующих. Николай оказался среди арестованных, и его бросили в тюрьму. Лишь после того, как на престол взошла императрица Феодора, его и других узников совести, освободили.

Со временем Николай стал настоятелем Студийского монастыря, но при новом императоре Михаиле III святому пришлось оставить обитель. Он скитался 7 лет, пока его не схватили и как узника не доставили в монастырь. Окончательно свободу Николай получил только после смерти императора, тогда же он снова возглавил обитель.

За стойкость в вере и перенесенные страдания святого прозвали Исповедником. Известно, что при жизни у Николая был дар исцеления, по преданию, он продолжал проявляться и после его смерти.

Кого еще почитают сегодня согласно новому церковному стилю: преподобного Исидора Пелусиота, мученика Иадора и священномученика Аврамия, епископа Арвильского.

Какой сегодня православный праздник по старому стилю

4 февраля по юлианскому (прежнему) календарю православная церковь вспоминает апостола от 70-ти Тимофея - ранее мы уже рассказывали, какой сегодня церковный праздник отмечают согласно старому стилю и какие запреты и традиции с ним связаны.

О чем просят в молитвах этого дня, его традиции и что сегодня нельзя делать

В православный праздник сегодня обращаются с молитвами к святому Николаю Исповеднику как к заступнику за нас перед Господом. Так как святой при жизни умел исцелять людей, то у него просят здоровья и скорого выздоровления, а также защиты от опасностей.

В народной традиции день известен как Никола Студеный, Николай Студенит. Эти названия связаны с суровой февральской погодой - считается, что в этот период морозы снова начинают крепчать. Никола Студеный считается также опасным днем: в это время из леса выходят оголодавшие дикие звери, поэтому не стоит уходить далеко от дома.

День принято посвящать домашним хлопотам, особое внимание следует уделить домашним и бездомным животным и птице - их нужно хорошо накормить и уберечь от холода.

Связывают с этим днем и обряды на достаток - чтобы привлечь деньги в дом, перед сном под подушку нужно положить кошелек, в котором будет хотя бы одна купюра.

В церковный праздник 4 февраля церковь призывает избегать ругани, лжи, сквернословия, сплетен, осуждаются жадность, зависть, месть и отчаяние. Нельзя отказывать в помощи, причинять вред людям и особенно обижать животных.

По народным приметам на Николу Студеного не советуют отправляться в дальнюю дорогу - она может сложиться неудачно.

Приметы на 4 февраля - когда ждать потепление

Приметы этого дня помогают понять, какой будет погода в ближайшие дни и чего ждать от будущего урожая:

лес почернел - к скорой оттепели;

выпал иней - к богатому урожаю;

еловые ветки гнутся вниз - будет метель;

мыши бегают по двору - морозы скоро отступят;

слышен волчий вой недалеко от дома - будет резкое похолодание;

морозные узоры на окнах - к понижению температуры.

Если в этот день выпал туман и стелется по земле - значит, зима скоро ослабит хватку и наступит оттепель.

