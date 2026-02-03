4 февраля по новому церковному календарю православные в Украине вспоминают святого Николая Исповедника. В этот день вспоминают устоявшиеся обычаи, обращают внимание на народные приметы и соблюдают некоторые запреты - об этом, а также какой сегодня праздник церковный отмечают по старому стилю, рассказываем ниже.
- Какой сегодня церковный праздник в Украине
- Какой сегодня православный праздник по старому стилю
- О чем просят в молитвах этого дня, его традиции и что сегодня нельзя делать
- Приметы на 4 февраля - когда ждать потепление
Какой сегодня церковный праздник в Украине
4 февраля согласно новому церковному календарю в Украине чтят память святого Николая Исповедника, которого также называют Николаем Студитом (по староцерковному стилю святого будут вспоминать 17 февраля).
Николай родился в VIII веке на острове Крит, а в 10 лет его отправили в Константинополь, в Студийский монастырь к дяде, блаженному Феофану. При монастыре Николай выучился, а позже принял монашеский постриг.
Когда к власти пришел византийский император Лев V Армянин, начались жестокие гонения на духовенство и верующих. Николай оказался среди арестованных, и его бросили в тюрьму. Лишь после того, как на престол взошла императрица Феодора, его и других узников совести, освободили.
Со временем Николай стал настоятелем Студийского монастыря, но при новом императоре Михаиле III святому пришлось оставить обитель. Он скитался 7 лет, пока его не схватили и как узника не доставили в монастырь. Окончательно свободу Николай получил только после смерти императора, тогда же он снова возглавил обитель.
За стойкость в вере и перенесенные страдания святого прозвали Исповедником. Известно, что при жизни у Николая был дар исцеления, по преданию, он продолжал проявляться и после его смерти.
***
Кого еще почитают сегодня согласно новому церковному стилю: преподобного Исидора Пелусиота, мученика Иадора и священномученика Аврамия, епископа Арвильского.
Какой сегодня православный праздник по старому стилю
4 февраля по юлианскому (прежнему) календарю православная церковь вспоминает апостола от 70-ти Тимофея - ранее мы уже рассказывали, какой сегодня церковный праздник отмечают согласно старому стилю и какие запреты и традиции с ним связаны.
О чем просят в молитвах этого дня, его традиции и что сегодня нельзя делать
В православный праздник сегодня обращаются с молитвами к святому Николаю Исповеднику как к заступнику за нас перед Господом. Так как святой при жизни умел исцелять людей, то у него просят здоровья и скорого выздоровления, а также защиты от опасностей.
В народной традиции день известен как Никола Студеный, Николай Студенит. Эти названия связаны с суровой февральской погодой - считается, что в этот период морозы снова начинают крепчать. Никола Студеный считается также опасным днем: в это время из леса выходят оголодавшие дикие звери, поэтому не стоит уходить далеко от дома.
День принято посвящать домашним хлопотам, особое внимание следует уделить домашним и бездомным животным и птице - их нужно хорошо накормить и уберечь от холода.
Связывают с этим днем и обряды на достаток - чтобы привлечь деньги в дом, перед сном под подушку нужно положить кошелек, в котором будет хотя бы одна купюра.
В церковный праздник 4 февраля церковь призывает избегать ругани, лжи, сквернословия, сплетен, осуждаются жадность, зависть, месть и отчаяние. Нельзя отказывать в помощи, причинять вред людям и особенно обижать животных.
По народным приметам на Николу Студеного не советуют отправляться в дальнюю дорогу - она может сложиться неудачно.
Приметы на 4 февраля - когда ждать потепление
Приметы этого дня помогают понять, какой будет погода в ближайшие дни и чего ждать от будущего урожая:
- лес почернел - к скорой оттепели;
- выпал иней - к богатому урожаю;
- еловые ветки гнутся вниз - будет метель;
- мыши бегают по двору - морозы скоро отступят;
- слышен волчий вой недалеко от дома - будет резкое похолодание;
- морозные узоры на окнах - к понижению температуры.
Если в этот день выпал туман и стелется по земле - значит, зима скоро ослабит хватку и наступит оттепель.