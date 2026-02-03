Жених Никитюк показал редкое фото их сына и ответил на неожиданный вопрос

Не так давно малышу исполнилось семь месяцев.

Жених известной телеведущей и блогерши Леси Никитюк, военнослужащий Дмитрий Бабчук поделился редким фото их маленького сына Оскара, а также ответил на вопрос о нем.

Боец традиционно пообщался с подписчиками в своем Instagram в stories.

Один из пользователей спросил Бабчука о сыне:

"Планируешь ли обучать сына стрельбе и военному делу?"

Военный ответил не без иронии, показав при этом фото малыша.

"Стрельба - да, то база Пока вот военное приветствие научился отдавать".

Также Бабчук ответил, чему сейчас отдает предпочтение на службе – нырять, летать или е***ить посадки.

"Пока ныряем и посадки посещаем. Летаем только в мечтах о хорошем будущем".

Напомним, недавно Леся Никитюк умилила сеть, показавшись с маленьким сыном на руках.

