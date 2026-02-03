Жених Никитюк показал редкое фото их сына и ответил на неожиданный вопрос

Жених известной телеведущей и блогерши Леси Никитюк, военнослужащий Дмитрий Бабчук поделился редким фото их маленького сына Оскара, а также ответил на вопрос о нем.
Боец традиционно пообщался с подписчиками в своем Instagram в stories.
Один из пользователей спросил Бабчука о сыне:
"Планируешь ли обучать сына стрельбе и военному делу?"
Военный ответил не без иронии, показав при этом фото малыша.
"Стрельба - да, то база Пока вот военное приветствие научился отдавать".
Также Бабчук ответил, чему сейчас отдает предпочтение на службе – нырять, летать или е***ить посадки.
"Пока ныряем и посадки посещаем. Летаем только в мечтах о хорошем будущем".
Напомним, недавно Леся Никитюк умилила сеть, показавшись с маленьким сыном на руках.
