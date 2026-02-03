Цыбульская призналась, как переживает потерю отца

Мужчина ушел из жизни в декабре 2025 года.

Украинская певица Оля Цыбульская призналась, как переживает недавнюю утрату отца.

Напомним, в декабре 2025 года ее отец Павел ушел из жизни. Что стало причиной смерти - артистка не указала, но подчеркнула, что ей трудно говорить на эту тему.

"Мне очень сложно говорить на эту тему и я не готова... Больно, но я заставляю себя выходить в люди, потому что на людях не будешь плакать. И я заставляю себя выходить на сцену. Я сейчас в туре, вышла на первый концерт, расплакалась на песне, которую я посвятила отцу. Это релиз, посвященный отцу, потому что я знаю, что он его ждал", - рассказала исполнительница в проекте "Тур зірками".

Цыбульская добавила, что всеми силами пытается жить дальше и знает, что отец хотел, чтобы она улыбалась, а не страдала.

"Я стараюсь выходить, давать интервью, танцевать и петь, потому что таким образом с меня спадает корона жертвы. Таким образом ты перестаешь себя жалеть. И я знаю, что он бы хотел, чтобы я улыбалась", - подчеркнула Оля.

